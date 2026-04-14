Iranul solicită despăgubiri de război de 270 miliarde dolari și acuză blocada SUA în Strâmtoarea Ormuz

Iranul cere despăgubiri de război de la 5 state arabe și acuză blocada SUA din Strâmtoarea Ormuz

Teheranul ridică miza conflictului din Golf, solicitând despăgubiri uriașe și denunțând o „blocadă ilegală” a SUA, în timp ce navele continuă să tranziteze una dintre cele mai importante rute maritime din lume.

Iranul acuză „agresiunea americano-israeliană” și cere despăgubiri

Tensiunile din Orientul Mijlociu ating un nou nivel după ce Iranul a cerut oficial despăgubiri de război de la cinci state arabe din Golful Persic. Autoritățile de la Teheran susțin că aceste țări ar fi facilitat „agresiunea americano-israeliană”, permițând utilizarea teritoriilor lor pentru atacuri împotriva Iranului.

Într-o scrisoare adresată conducerii Organizației Națiunilor Unite, reprezentantul permanent al Iranului a respins ferm acuzațiile venite din partea acestor state și a susținut că, în realitate, Iranul este victima unui conflict impus.

Oficialul iranian a subliniat că statele vizate nu pot invoca dreptul la autoapărare prevăzut de legislația internațională, insistând asupra faptului că acțiunile lor ar fi contribuit direct la escaladarea violențelor.

Dispute la nivel internațional și apel către ONU

În declarația oficială transmisă către ONU, Iranul a respins cererile de despăgubiri formulate de aceleași state arabe și a acuzat că unele dintre acestea ar fi participat direct la „atacuri ilegale” asupra unor ținte civile.

Teheranul a cerut intervenția Consiliului de Securitate, solicitând condamnarea acțiunilor considerate ostile și prevenirea unei escaladări suplimentare a conflictului. Autoritățile iraniene avertizează că situația actuală ar putea destabiliza și mai mult o regiune deja marcată de tensiuni profunde.

În același context, oficialii iranieni au cerut încetarea imediată a oricăror acțiuni pe care le consideră ilegale din punct de vedere internațional.

Pagube estimate la 270 de miliarde de dolari

Guvernul iranian susține că impactul conflictului este devastator. Potrivit unei estimări preliminare, pagubele provocate de război s-ar ridica la aproximativ 270 de miliarde de dolari.

Purtătoarea de cuvânt a executivului de la Teheran a precizat că această sumă nu este finală și ar putea crește pe măsură ce evaluările continuă. Cifra reflectă atât distrugerile infrastructurii, cât și pierderile economice generate de conflict.

Această evaluare amplifică presiunea asupra comunității internaționale și adaugă un nou element de tensiune în relațiile dintre Iran și statele din regiune.

Iranul denunță blocada SUA din Strâmtoarea Ormuz

Separat, Teheranul a condamnat ferm ceea ce a descris drept o blocadă navală „ilegală” impusă de Statele Unite în Strâmtoarea Ormuz. Autoritățile iraniene consideră această acțiune o încălcare gravă a suveranității naționale și a dreptului internațional.

În reacția oficială, Iranul a avertizat că își rezervă dreptul de a răspunde pentru a-și proteja interesele strategice și economice.

Strâmtoarea Ormuz este una dintre cele mai importante rute maritime din lume, fiind esențială pentru transportul global de petrol. Orice restricție sau conflict în zonă are potențialul de a afecta piețele energetice la nivel global.

Navele continuă să traverseze în ciuda restricțiilor

În ciuda blocadei anunțate de SUA, mai multe nave au reușit să traverseze strâmtoarea. Printre acestea se numără petroliere și nave comerciale, unele dintre ele fiind deja supuse sancțiunilor americane.

O navă comercială a tranzitat zona după ce a făcut escală într-un port iranian, în timp ce alte petroliere sancționate au parcurs aceeași rută. De asemenea, o navă plecată dintr-un port iranian a reușit să treacă prin strâmtoare fără incidente majore.

Analiștii atrag atenția că unele dintre aceste nave ar putea folosi metode sofisticate pentru a evita monitorizarea, inclusiv tehnici de falsificare a semnalului GPS, pentru a-și ascunde traseul real.

SUA își apără poziția strategică

Armata americană a transmis că măsurile luate vizează blocarea traficului maritim asociat porturilor iraniene, însă susține că libertatea de navigație este menținută pentru rutele care nu au legătură cu Iranul.

Această poziție evidențiază complexitatea situației din regiune, unde interesele geopolitice, economice și militare se intersectează într-un mod extrem de sensibil.

O regiune pe marginea escaladării

Criza din Golful Persic continuă să evolueze rapid, iar schimbul de acuzații și măsuri restrictive riscă să ducă la o escaladare periculoasă.

Cererea de despăgubiri formulată de Iran, estimările uriașe ale pagubelor și disputele legate de controlul Strâmtorii Ormuz conturează un tablou tensionat, cu implicații globale.

Pe fondul acestor evoluții, comunitatea internațională urmărește cu atenție situația, în încercarea de a evita o criză majoră care ar putea avea efecte economice și politice la scară globală.

