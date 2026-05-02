de Redacția Jurnalul    |    02 Mai 2026   •   15:20
Iran execută doi bărbați acuzați de spionaj pentru Israel
Sursa foto: Iranul își execută propriii cetățeni

Autoritățile din Iran au anunțat sâmbătă executarea a doi bărbați acuzați de spionaj în favoarea Israelului, într-un caz legat de presupusă colectare și transmitere de informații sensibile, inclusiv din apropierea sitului nuclear Natanz.

Cei doi bărbați, Yaghoub Karimpour și Nasser Bakarzadeh, au fost spânzurați după ce au fost găsiți vinovați de colaborare informativă cu Israelul și cu serviciul său de informații, Mossad, potrivit presei iraniene, citată de Reuters.

Karimpour ar fi transmis informații sensibile unui ofițer Mossad.

Bakarzadeh ar fi colectat date despre oficiali guvernamentali și religioși, precum și despre diverse obiective strategice, inclusiv din zona Natanz.

Autoritățile iraniene nu au oferit detalii suplimentare.

Cu doar două săptămâni în urmă, Iran a executat alte două persoane acuzate, de asemenea, de spionaj în favoarea Israelului.

(sursa: Mediafax)

