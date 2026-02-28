Tânăr blocat în zăpadă în afara pârtiei Șureanu, salvat de jandarmi

Intervenția a avut loc în jurul orei 15:10, după ce prietena acestuia, aflată în zona pârtiei, a sesizat jandarmii montani din cadrul Postului de Jandarmi Montan Șugag.

Până la sosirea echipajului, în zonă a ajuns o persoană care practica schi de tură și care a rămas alături de tânăr pentru a-i acorda sprijin, anunță Jandarmeria Alba.

Jandarmii s-au deplasat în perimetrul cunoscut sub denumirea „Puru”, din comuna Săsciori, folosind echipamente specifice intervențiilor în condiții de iarnă și teren dificil.

Din verificări a rezultat că tânărul a urcat cu un snowmobil până în zona Vârfului lui Pătru, iar ulterior a încercat să coboare cu snowboardul în afara domeniului schiabil, rămânând înzăpezit din cauza stratului consistent de zăpadă.

Pentru a facilita deplasarea în siguranță, jandarmii i-au pus la dispoziție rachete de zăpadă, reușind recuperarea și readucerea acestuia în zona sigură. Tânărul nu a necesitat îngrijiri medicale.

Reprezentanții Jandarmeriei reamintesc practicanților sporturilor de iarnă să nu părăsească domeniile schiabile amenajate, să verifice condițiile meteo și starea zăpezii și să evite zonele izolate sau nemarcate.

(sursa: Mediafax)