Israel a lansat rachete balistice din Marea Roșie în atacul din Qatar

Avioane de luptă israeliene au lansat pe 9 septembrie rachete balistice din Marea Roșie, vizând lideri Hamas aflați în capitala Qatarului, Doha, potrivit unui oficial din apărarea SUA citat de Associated Press.

Atacul, care a ucis șase persoane, a perturbat eforturile diplomatice ale Qatarului de a media un armistițiu în războiul Israel-Hamas, aflat în al doilea an, și a reaprins temerile privind extinderea conflictului în regiune.

Oficialul american a precizat, sub protecția anonimatului, că lovitura a fost una „dincolo de orizont”, rachetele fiind lansate fără a pătrunde în spațiul aerian al vreunei țări din Orientul Mijlociu.

Lansarea pe o traiectorie neobișnuită a evitat inclusiv spațiul aerian al Arabiei Saudite, cu care Israel speră la o normalizare a relațiilor.

Experții explică faptul că rachetele balistice, capabile să călătorească prin spațiu de câteva ori mai repede decât viteza sunetului, sunt extrem de greu de interceptat.

Bateriile antirachetă Patriot din Qatar nu ar fi putut reacționa în cele câteva minute dintre lansare și impact.

Atacul a avut loc în timp ce lideri Hamas se întâlneau în Doha pentru a discuta un plan de încetare a focului.

Deși Israelul nu a confirmat oficial operațiunea, un oficial israelian a declarat, tot sub anonimat, că aproximativ zece avioane au participat la misiune, lansând în jur de zece rachete.

