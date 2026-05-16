Lovitură majoră în Gaza: Israel anunță uciderea șefului Brigăzilor Qassam, Hamas confirmă

Lovitură devastatoare în Gaza: „Fantoma din al-Qassam” a fost ucisă

Armata israeliană susține că l-a eliminat pe Izz al-Din al-Haddad, comandant al aripii militare a Hamas, într-un atac aerian desfășurat în Fâșia Gaza. Gruparea palestiniană a confirmat moartea acestuia, într-un context de tensiuni persistente și violențe continue, în ciuda unui armistițiu fragil mediat internațional.

Lovitură majoră în conducerea militară a Hamas

Armata israeliană a anunțat că Izz al-Din al-Haddad, considerat șeful Brigăzilor Qassam – aripa militară a mișcării Hamas din Gaza – a fost ucis într-un atac aerian de precizie asupra orașului Gaza. Informația a fost confirmată și de gruparea palestiniană, care a transmis că liderul a murit alături de soția și fiica sa în vârstă de 19 ani.

Potrivit autorităților israeliene, al-Haddad era una dintre figurile centrale ale structurii militare Hamas și unul dintre principalii arhitecți ai atacurilor din 7 octombrie 2023, eveniment care a declanșat conflictul devastator din Gaza.

Surse militare israeliene îl descriu pe acesta drept un comandant cu experiență îndelungată, implicat în activitatea organizației încă din fazele sale de consolidare, și unul dintre liderii care ar fi supraviețuit mai multor tentative anterioare de eliminare.

Reacția Hamas și imagini din Gaza

Hamas a confirmat oficial decesul lui Izz al-Din al-Haddad, prezentându-l drept „unul dintre cei mai importanți luptători ai poporului palestinian”. În mediul online au apărut imagini care par să surprindă momentul în care sicriul acestuia este purtat pe străzile din Gaza, înconjurat de mulțimi de oameni îndoliați.

În timpul procesiunii, participanții au transmis mesaje de susținere și continuitate a luptei armate, referindu-se la liderul decedat prin numele său de război.

Acuzații reciproce

Israelul afirmă că al-Haddad a jucat un rol central în planificarea atacurilor din octombrie 2023 și că ar fi fost implicat și în deținerea ostaticilor luați în urma acelor evenimente. De asemenea, oficialii israelieni l-au acuzat că ar fi blocat implementarea unor înțelegeri internaționale privind dezarmarea Hamas și viitorul militar al Fâșiei Gaza.

La rândul său, Hamas îl prezenta ca pe unul dintre liderii săi strategici, supranumit în unele relatări „Fantoma din al-Qassam” datorită profilului său discret și a modului în care evita expunerea publică.

Violențe în continuare în ciuda armistițiului

Deși un armistițiu fragil mediat internațional este în vigoare, atacurile continuă. Surse medicale din Gaza au raportat mai multe victime în urma loviturilor aeriene recente, inclusiv femei și copii, iar spitalele din Gaza City au fost copleșite de numărul răniților.

Autoritățile sanitare palestiniene susțin că sute de persoane au fost ucise de la intrarea în vigoare a încetării focului, în timp ce Israelul afirmă că operațiunile vizează exclusiv obiective ale Hamas sau amenințări imediate la adresa forțelor sale.

Impas diplomatic și incertitudine regională

Negocierile privind faza următoare a acordului de încetare a focului rămân blocate, în contextul unor divergențe majore privind dezarmarea Hamas și viitorul administrării Fâșiei Gaza. Oficialii internaționali avertizează că lipsa progreselor ar putea prelungi instabilitatea și intensifica reluarea confruntărilor.

Mediafax