Netanyahu anunță că va riposta după ce Hamas a predat rămășițele care nu aparțineau ostaticilor

de Redacția Jurnalul    |    28 Oct 2025   •   23:15
Netanyahu anunță că va riposta după ce Hamas a predat rămășițele care nu aparțineau ostaticilor

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a anunțat marți că Israel va reacționa după ce Hamas a predat rămășițe umane care nu aparțin ostaticilor încă dispăruți, considerând gestul o încălcare a încheierii focului din Fâșia Gaza, anunță Reuters.

Hamas a livrat luni seară Israelului un sicriu care conținea rămășițele unui ostatic decedat ce fusese deja returnat familiei pentru înmormântare, au anunțat autoritățile israeliene după verificările de la institutul medico-legal din Tel Aviv.

Miniștrii israelieni Bezalel Smotrich și Itamar Ben-Gvir au cerut premierului să riposteze dur față de Hamas, însă orice acțiune militară de răspuns ar necesita mai întâi aprobarea Washingtonului, care a intermediat armistițiul din enclava palestiniană.

Purtătorul de cuvânt al Hamas, Hazem Qassem, a afirmat că organizația „va continua să depună toate eforturile posibile” pentru a preda corpurile rămase, însă procesul este îngreunat de nivelul masiv al distrugerilor din Fâșia Gaza și de lipsa mijloacelor de identificare.

În ultimele zile, căutările s-au intensificat în sudul și centrul Fâșiei Gaza, după ce Egiptul a trimis utilaje grele pentru degajarea dărâmăturilor.

 

(sursa: Mediafax)

 

Subiecte în articol: Israel hamas gaza
