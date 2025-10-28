Netanyahu anunță că va riposta după ce Hamas a predat rămășițele care nu aparțineau ostaticilor

Hamas a livrat luni seară Israelului un sicriu care conținea rămășițele unui ostatic decedat ce fusese deja returnat familiei pentru înmormântare, au anunțat autoritățile israeliene după verificările de la institutul medico-legal din Tel Aviv.

Miniștrii israelieni Bezalel Smotrich și Itamar Ben-Gvir au cerut premierului să riposteze dur față de Hamas, însă orice acțiune militară de răspuns ar necesita mai întâi aprobarea Washingtonului, care a intermediat armistițiul din enclava palestiniană.

Purtătorul de cuvânt al Hamas, Hazem Qassem, a afirmat că organizația „va continua să depună toate eforturile posibile” pentru a preda corpurile rămase, însă procesul este îngreunat de nivelul masiv al distrugerilor din Fâșia Gaza și de lipsa mijloacelor de identificare.

În ultimele zile, căutările s-au intensificat în sudul și centrul Fâșiei Gaza, după ce Egiptul a trimis utilaje grele pentru degajarea dărâmăturilor.

(sursa: Mediafax)