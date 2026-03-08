Israelul anunță că va transforma fiecare succesor al lui Khamenei într-o țintă

Mesajul a fost transmis într-o postare pe rețelele sociale, publicată în limba farsi de către armata israeliană, și a vizat direct structurile de conducere ale Republicii Islamice, scrie Aljazeera.

Potrivit mesajului publicat de armata israeliană, orice persoană care ar putea prelua conducerea Iranului după Ali Khamenei ar putea deveni o țintă. Oficialii militari israelieni au afirmat că vor „urmări fiecare succesor” al liderului suprem.

Postarea reprezintă una dintre cele mai dure declarații publice lansate de Israel la adresa conducerii iraniene în ultimii ani și indică o escaladare semnificativă a confruntării dintre cele două state.

În același mesaj, armata israeliană a amenințat și persoanele implicate în procesul de alegere a noului lider suprem al Iranului. Referirea a fost făcută direct la Adunarea Experților, organismul religios și politic responsabil pentru numirea liderului suprem al Republicii Islamice.

Această instituție are rolul constituțional de a selecta succesorul liderului suprem atunci când funcția devine vacantă. Prin urmare, amenințarea Israelului vizează nu doar potențialii lideri, ci și mecanismul prin care aceștia sunt desemnați.

(sursa: Mediafax)