Israelul va interzice zeci de agenții umanitare din Gaza

Lista grupurilor afectate de interdicție include unele dintre cele mai cunoscute organizații umanitare din lume, precum ActionAid, International Rescue Committee și Medecins Sans Frontieres (MSF), potrivit The Guardian.

Anunțul de marți al Ministerului Afacerilor Diasporei vine pe fondul unor furtuni puternice care, în ultimele zile, au distrus mii de corturi în Gaza, exacerbând o criză umanitară deja acută.

Miniștrii de externe din 10 state au exprimat „îngrijorări serioase” cu privire la „o nouă deteriorare a situației umanitare” din teritoriul devastat, afirmând că situația este „catastrofală”.

„Pe măsură ce iarna se apropie, civilii din Gaza se confruntă cu condiții îngrozitoare, cu ploi abundente și temperaturi în scădere”, au declarat miniștrii Marii Britanii, Canadei, Danemarcei, Finlandei, Franței, Islandei, Japoniei, Norvegiei, Suediei și Elveției într-o declarație comună transmisă marți de Ministerul de Externe al Regatului Unit.

În declarație se mai arată că „1,3 milioane de persoane au nevoie în continuare de asistență urgentă pentru adăposturi. Peste jumătate din unitățile sanitare sunt doar parțial funcționale și se confruntă cu lipsuri de echipamente și provizii medicale esențiale. Prăbușirea totală a infrastructurii de salubritate a lăsat 740.000 de persoane vulnerabile la inundații toxice”.

Miniștrii au cerut ONU și partenerilor săi să își continue activitatea în Gaza și ridicarea „restricțiilor [israeliene] nerezonabile asupra importurilor considerate a avea dublă utilizare”.

Israelul a blocat accesul a sute de articole în Gaza, pe motiv că ar putea fi folosite de Hamas pentru reconstruirea tunelurilor sau în scopuri militare. Printre articole se numără echipamente medicale și de adăposturi vitale.

Miniștrii au cerut, de asemenea, deschiderea punctelor de trecere a frontierei pentru a crește fluxul de ajutor umanitar către Gaza, afirmând că coridoarele pentru transportul mărfurilor au rămas închise sau sever restricționate pentru ajutorul umanitar, inclusiv Rafah, cel mai mare punct de intrare care duce direct în Egipt.

(sursa: Mediafax)