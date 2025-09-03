Israelul lansează un satelit pentru a-și extinde supravegherea în Orientul Mijlociu

x close
de Redacția Jurnalul    |    03 Sep 2025   •   17:30
Sursa foto: Hepta/Israel Katz

Israelul a lansat un nou satelit de spionaj, pe care oficialii din domeniul apărării l-au descris drept o piatră de temelie strategică, afirmând că va consolida capacitatea de supraveghere a țării în Orientul Mijlociu în anii următori, potrivit AP.

Oficialii militari și ministrul apărării, Israel Katz, au declarat miercuri că satelitul, lansat marți seara, va îmbunătăți abilitatea Israelului de a colecta imagini similare celor 12.000 obținute asupra Iranului în timpul războiului de 12 zile de la începutul anului 2025.

„Acesta este și un mesaj pentru toți inamicii noștri, oriunde s-ar afla, vă supraveghem permanent și în orice situație”, a scris Katz într-o postare pe X.

Pe lângă monitorizarea Iranului, Israel dobândește capacități de recunoaștere și în alte zone din Orientul Mijlociu, în contextul a ceea ce premierul Benjamin Netanyahu a numit un „război pe șapte fronturi”, cu forțele israeliene lovind ținte în Liban, Siria, Yemen și Irak pe parcursul celor 23 de luni de război în Gaza.

Generalul-maior Amir Baram a declarat că satelitul, numit Ofek 19, face parte dintr-un efort mai amplu „de a menține o supraveghere constantă și simultană a oricărui punct din Orientul Mijlociu”.

Programul spațial al Israelului, început de mai multe decenii, și-a extins flota prin mai multe lansări de sateliți în ultimii ani și plasează Israelul printre puținele națiuni din lume cu capacități de monitorizare și culegere de informații la rezoluție înaltă.

Industria aerospațială și de apărare reprezintă un pilon al economiei israeliene, iar producătorul satelitului, Israel Aerospace Industries, construiește și vinde sateliți, sisteme de rachete, drone și avioane atât Israelului, cât și unor țări din Europa, Asia și America de Nord.

Armata israeliană nu a precizat de unde a fost lansat satelitul marți seara.

Subiecte în articol: Israel satelit Orientul Mijlociu supraveghere
