Italian deghizat în mama sa moartă, ca să-i încaseze pensia. Trupul femeii era ascuns în pivniță de 3 ani

Frauda a ieșit la iveală în cel mai neașteptat mod: când bărbatul s-a prezentat la primărie deghizat în femeie pentru a-i reînnoi actul de identitate.

Potrivit publicației Le Figaro, povestea pare desprinsă dintr-o comedie neagră. Timp de ani de zile, nimeni nu a observat dispariția octogenarei: nici vecinii, nici autoritățile locale, nici serviciile sociale. Femeia murise în 2022 din cauze naturale, dar fiul ei a ales să nu declare decesul, ci să îi ascundă corpul în pivniță pentru a continua să-i primească pensia.

Deghizarea care a dat totul de gol

Planul s-a complicat în momentul în care actul de identitate al femeii a expirat. Fără reînnoirea acestuia, plățile nu puteau fi procesate. În fața impasului, bărbatul a recurs la o soluție extremă: s-a costumat în propria mamă.

Într-o zi, angajații de la Serviciul de Evidența Persoanei s-au trezit în fața unui „octogenar” neobișnuit: un bărbat îmbrăcat într-o rochie elegantă, cu perucă, machiaj și pantofi de damă, încercând să treacă drept femeie în vârstă.

Deși funcționarii nu l-au confruntat pe loc, i-au cerut politicos să revină cu o ținută „mai adecvată”. La a doua vizită, bărbatul a fost întâmpinat de polițiști, deja alertați de suspiciunile personalului.

Descoperirea macabră

O anchetă rapidă a condus poliția la domiciliul bărbatului din Borgo Virgilio. În pivniță, ofițerii au găsit rămășițele mumificate ale femeii. Corpul a fost transportat la morga Spitalului Mantua pentru examinări.

Individul a fost reținut și este cercetat pentru ascunderea unui cadavru și fraudă cu fonduri de asistență socială.

Un oraș în stare de șoc

Cazul a îngrozit mica localitate de 15.000 de locuitori, care, până acum, nu a avut parte de astfel de scandaluri. Ancheta continuă, iar autoritățile încearcă să reconstituie modul în care bărbatul a reușit să întrețină timp de trei ani aparența că mama sa era încă în viață.

