Jurnalul.ro Ştiri Externe J.D. Vance: Înfrângerea lui Orbán este „foarte gravă" pentru SUA

de Redacția Jurnalul    |    14 Apr 2026   •   11:30
Sursa foto: Hepta/Vance, dezamăgit de înfrângerea lui Orban

Vicepreședintele SUA, J.D. Vance, a declarat că Orbán este „unul dintre puținii lideri europeni” dispuși să „se opună” birocrației de la Bruxelles. Cu toate acestea, Vance spune că SUA vor colabora foarte bine cu noul prim-ministru maghiar.

Vicepreședintele SUA, JD Vance, a declarat luni că înfrângerea electorală a prim-ministrului ungar, Viktor Orbán, este „foarte gravă” pentru Statele Unite, dar că Washingtonul va colabora cu viitorul guvern al țării, potrivit Anadolu Ajansi.

„Știam cu siguranță că există o șansă foarte mare ca Viktor să piardă alegerile. Am făcut-o pentru că este unul dintre puținii lideri europeni pe care i-am văzut dispuși să se opună birocrației de la Bruxelles”, a spus el, referindu-se la sprijinul acordat de SUA lui Orbán.

„Acest lucru a fost foarte, foarte rău pentru Statele Unite”, a declarat Vance într-un interviu acordat Fox News.

El l-a descris pe Orban drept „un om deosebit care a făcut o treabă foarte bună”, adăugând că mandatul său a reprezentat o „transformare” pentru Ungaria în ultimii 16 ani.

Vance a spus că SUA vor colabora cu viitorul prim-ministru al Ungariei.

„Îmi pare rău că a pierdut. Sunt sigur că vom colabora foarte bine cu viitorul prim-ministru al Ungariei. Dar nu a fost deloc o călătorie eșuată, pentru că merită să fii alături de oameni, chiar dacă nu câștigi fiecare cursă”, a declarat Vance.

Vance a vizitat Budapesta cu cinci zile înainte de vot și i-a îndemnat pe maghiari să-l susțină pe Orban, spunând că acesta le reprezintă interesele.

Cu toate acestea, Orbán a fost înfrânt, după 16 ani de guvernare, de liderul partidului de opoziție,Tisza, Péter Magyar, cu direcții pro-europene și democratice. Victoria sa a fost un motiv se sărbătoare, duminică, pentru toți maghiarii ieșiți pe străzile Budapestei.

(sursa: Mediafax)

