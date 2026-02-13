Japonia a confiscat o navă chineză și l-a arestat pe căpitanul acesteia

Ambarcațiunea se afla în zona economică exclusivă a Japoniei, în largul prefecturii Nagasaki din sud-vest, când a fost interceptată, iar căpitanul său a fost arestat joi, potrivit agenției pentru pescuit a țării, potrivit BBC.

„Căpitanul navei a primit ordin să se oprească pentru o inspecție din partea unui inspector de pescuit, dar nava nu s-a conformat și a fugit”, a declarat agenția pentru pescuit.

Confiscarea este prima, din 2022 când agenția a confiscat o barcă de pescuit chineză. China nu a reacționat încă la declarația Japoniei.

Agenția pentru pescuit a anunțat că la bord se aflau 11 persoane, inclusiv căpitanul, un cetățean chinez în vârstă de 47 de ani. Autoritățile și presa japoneză au descris ambarcațiunea confiscată drept o „barcă de pescuit cu plasă de tigru” cu o capacitate mare.

Incidentul de joi are loc pe fondul unor relații tensionate după ce prim-ministrul japonez Sanae Takaichi a înfuriat China în noiembrie, sugerând că Tokyo ar interveni militar dacă Beijingul ar încerca să cucerească Taiwanul prin forță.

China a insistat mult timp că Taiwanul, ocupat timp de decenii de Japonia până în 1945, este teritoriul său. Nu a exclus folosirea forței pentru a realiza ceea ce numește „reunificare”.

Ca răspuns la remarcile premierului Takaichi, pe care Ministerul de Externe al Chinei le-a descris drept „grave”, Beijingul l-a convocat pe ambasadorul Japoniei și i-a avertizat pe cetățenii să-și reconsidere călătoriile și studiile în Japonia.

Aceasta a dus la o scădere bruscă a vizitelor turiștilor chinezi în Japonia și la o lovitură ulterioară asupra acțiunilor japoneze legate de turism și comerț cu amănuntul.

Pe măsură ce conflictul diplomatic s-a adâncit la sfârșitul anului 2025, Beijingul a cerut în repetate rânduri ca Takaichi să își retragă comentariile, iar ministerul său de externe a avertizat Japonia să „înceteze să se joace cu focul”.

Și artiștii japonezi aflați în turneu în China au avut spectacole anulate, iar lansările unor filme japoneze populare au fost amânate. Ultimii doi panda ai Japoniei au fost returnați în China luna trecută.

