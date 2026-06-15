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JD Vance recunoaște public neînțelegerile cu premierul Israelului

de Redacția Jurnalul    |    15 Iun 2026   •   20:00
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JD Vance recunoaște public neînțelegerile cu premierul Israelului
Hepta/JD Vance admite divergențe cu premierul Israelului

Vicepreședintele american JD Vance a afirmat, într-un interviu pentru CBS, că Israelul este un partener apropiat al Statelor Unite, dar că uneori au existat divergențe între cele două țări.

„Prim-ministrul Netanyahu (…) guvernează o țară care a fost, în mod evident, un partener foarte apropiat al Statelor Unite. Dar, chiar și atunci când am fost parteneri apropiați, uneori avem interese perfect aliniate, iar alteori avem interese care nu sunt aliniate”, a spus Vance, potrivit unor fragmente publicate miercuri din interviul acordat postului CBS.

„Uneori asta înseamnă că suntem pe aceeași lungime de undă, iar alteori înseamnă că nu suntem” (…) Acolo unde există divergențe, noi, din păcate pentru israelieni, trebuie să alegem partea poporului american, ceea ce facem întotdeauna”, a explicat Vance pentru sursa citată.

Totodată, vicepreședintele american a fost întrebat și dacă premierul israelian a făcut vreo greșeală în modul în care a abordat relația cu SUA în privința Iranului.

„Cu siguranță a greșit în anumite privințe”, a fost răspunsul său, fără a oferi exemple concrete în acest sens.

„Vom continua să colaborăm. Însă acolo unde interesele diverg, Statele Unite vor urmări interesele națiunii noastre, și așa vor sta lucrurile”, a adăugat JD Vance, potrivit CBS.

Comentariile vicepreședintelui american vin după ce Netanyahu a permis lansarea unor atacuri împotriva Iranului în acest weekend, ca represalii la atacurile cu rachete lansate de Iran, contrar voinţei lui Trump.

(sursa: Mediafax)

 

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Subiecte în articol: jd vance neintelegeri premier Israel
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