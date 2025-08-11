JD Vance: Statele Unite vor să programeze o întâlnire între Trump, Putin și Zelenski

„Una dintre cele mai mari piedici este faptul că Vladimir Putin a declarat că nu se va întâlni niciodată cu Zelenski, liderul ucrainean, iar președintele (Trump, n.r.) a reușit să schimbe această situație”, a declarat Vance într-un interviu acordat Fox News, difuzat duminică.

Acum, a adăugat el, administrația SUA lucrează pentru a „programa (momentul în care) acești trei lideri s-ar putea așeza la masa negocierilor și discuta despre sfârșitul acestui conflict” din Ucraina, potrivit AFP.

Liderii Uniunii Europene au insistat din nou duminică ca Kievul să participe la negocierile dintre SUA și Rusia, cu doar câteva zile înainte de summitul programat pentru vineri între Donald Trump și Vladimir Putin în Alaska.

(sursa: Mediafax)