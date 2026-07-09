Jos mâinile de pe Groenlanda! - europenii fac scut în jurul Danemarcei, în fața pretențiilor lui Trump

Deciziile privind viitorul Groenlandei aparțin „locuitorilor Groenlandei și danezilor!”, a anunțat pe un ton ferm Comisia Europeană, ieri, în urma unor noi remarci amenințătoare ale șefului Casei Albe, Donald Trump, pe această temă.

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„Integritatea teritorială, suveranitatea națională și inviolabilitatea frontierelor sunt principii fundamentale ale dreptului internațional”, a declarat Olof Gill, purtător de cuvânt al Comisiei Europene, la Bruxelles.

Concomitent, liderii Islandei, Olandei și Letoniei s-au numărat printre cei mai fermi apărători ai Danemarcei.

„Poporul Groenlandei a spus că nu vrea să facă parte din SUA”, a afirmat, în fața presei presei, prim-ministrul islandez, Kristrun Frostadottir, la sosirea sa la summitul NATO din Turcia.

Deși a recunoscut că problema acestui teritoriu autonom a fost „o temă recurentă în declarațiile președintelui SUA”, ea și-a exprimat „speranța” ca, în discuțiile aflate în plină derulare, să se ajungă la o soluție acceptabilă pentru toate părțile.

„Cred că, pe baza a tot ceea ce am văzut în ultimele șase până la 12 luni, NATO devine mai puternică decât era înainte de situația în care ne aflăm”, a spus Frostadottir.

La rândul său, prim-ministrul olandez, Rob Jetten, a declarat că, în ultimele luni, aliații europeni „s-au dovedit destul de capabili să apere acest continent” și singuri, chiar dacă, „evident, și cu ajutorul americanilor”.

Președintele leton, Edgars Rinkevics, a menționat că poziția țării sale este „foarte clară”, iar Groenlanda „este o parte indispensabilă a Danemarcei”. El a subliniat însă că este necesară și „consolidarea securității în Arctica”, lucru pe care NATO „este pregătită să îl facă”.

Omologul său finlandez, Alexander Stubb, a evitat să comenteze această problemă atunci când a fost întrebat de presă, afirmând pur și simplu că alianța va fi „mai puternică decât oricând”.

Anterior, prim-ministrul danez, Mette Frederiksen - unul dintre primii oficiali sosiți la Ankara pentru ziua a doua a summitului - a declarat că Groenlanda „nu este de vânzare” și a avertizat că autoritățile de la Copenhaga vor apăra „fiecare centimetru al teritoriului” țării.

„Ne așteptăm ca toată lumea, inclusiv toți aliații noștri, să respecte dreptul poporului groenlandez la autodeterminare, deoarece suntem un stat suveran și avem nevoie ca toată lumea să ne respecte integritatea teritorială și suveranitatea”, a spus ea.

Cu o zi înainte, Trump a declarase că Groenlanda ar trebui să fie sub controlul SUA, a acuzat Danemarca că „nu cheltuiește bani pentru a ajuta cu adevărat” teritoriul insular și i-a criticat pe europeni, deoarece nu doresc să accepte această idee, „cu toți banii pe care SUA îi cheltuiesc pentru a-i ajuta împotriva Rusiei”.