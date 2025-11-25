x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Externe Un judecător federal american a respins acuzațiile penale împotriva fostului director FBI

Un judecător federal american a respins acuzațiile penale împotriva fostului director FBI

de Redacția Jurnalul    |    25 Noi 2025   •   11:30
Un judecător federal american a respins acuzațiile penale împotriva fostului director FBI
Sursa foto: Hepta

Un judecător federal a respins luni rechizitoriile împotriva fostului director FBI, James Comey, și a procurorului general din New York, Letitia James.

Judecătorul a constatat că numirea procurorului interimar american Lindsey Halligan la Alexandria, Virginia, de către președintele Donald Trump este ilegală.

Trump a ales-o personal pe Halligan pentru acest rol, pe fondul presiunilor crescânde de a intenta procese penale împotriva inamicilor săi politici, inclusiv Comey și James, potrivit CNN

„Încercarea procurorului general de a o instala pe dna Halligan în funcția de procuror interimar al SUA pentru Districtul Estic al Virginiei a fost invalidă”, a scris judecătoarea Cameron McGowan Currie în ordinul de luni.

Potrivit lui Currie, „toate acțiunile care decurg din numirea defectuoasă a dnei Halligan”, inclusiv rechizitoriile împotriva lui Comey și James, „au fost exerciții ilegale ale puterii executive și sunt prin prezenta anulate”.

Judecătorul a respins cazurile „fără a aduce atingere”, lăsând deschisă posibilitatea ca procesele împotriva lui Comey și James să poată fi intentate din nou, invocând aceeași conduită. Însă McGowan Currie pare să fi recunoscut în decizia sa că, în cazul lui Comey, o astfel de mișcare ar putea să nu fie posibilă, deoarece termenul de prescripție pentru acuzațiile sale a expirat.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹

(sursa: Mediafax)

Citește pe Antena3.ro

×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: judecator american respingere acuzatii James Comey
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri