Kievul, atacat cu sălbăticie de ruși

Autoritățile din Kiev și forțele aeriene ale țării au declarat că Rusia a lansat rachete balistice și drone asupra Ucrainei, care au distrus și au incendiat clădiri rezidențiale, arată CNN.

Cel puțin cinci membri ai personalului medical au fost răniți, printre care un paramedic care se află în stare critică, după ce o stație secundară de ambulanță a fost lovită, potrivit primarului orașului, Vitali Klitschko.

Echipele de salvare s-au deplasat de urgență la locul unui bloc de nouă etaje distrus, unde mai erau persoane blocate în interior, a spus Klitschko.

Unii locuitori s-au adăpostit în stațiile de metrou.

Anterior, Zelenskyi a avertizat că „ Putin pregătește de ceva timp un atac masiv împotriva Ucrainei”.

„Aceasta este exact amenințarea cu care ne confruntăm în această seară”, a declarat Zelenski într-o postare pe X.

El le-a cerut ucrainienilor să „fie deosebit de atenți – să se păzească și să-și protejeze familiile și copiii – să se adăpostească neapărat și să acorde atenție alertelor de raid aerian”.

????????⚡Multiple Zircon and Iskander missile strikes carried out on Kiev.



The penthouse of a high rise building was completely decimated. Either by Ukraine's AD failure or direct strike by the Russian MoD on a legitimate target. https://t.co/jF0kmcETza pic.twitter.com/HoqqRVVnrN — Spetsnaℤ 007 ???????? (@Alex_Oloyede2) July 1, 2026

(sursa: Mediafax)