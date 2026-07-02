x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Externe Kievul, atacat cu sălbăticie de ruși

Kievul, atacat cu sălbăticie de ruși

de Redacția Jurnalul    |    02 Iul 2026   •   10:30
Urmăreşte Jurnalul pe Discover Adaugă Jurnalul ca sursă preferată
Kievul, atacat cu sălbăticie de ruși
Hepta/Soldat rus, lângă un lansator mobil de rachete

O serie de explozii puternice au răsunat în Kiev în noaptea de miercuri spre joi, la câteva ore după ce Volodimir Zelenski a avertizat că datele serviciilor de informații indicau faptul că Rusia plănuia un atac „masiv” în timpul nopții.

Autoritățile din Kiev și forțele aeriene ale țării au declarat că Rusia a lansat rachete balistice și drone asupra Ucrainei, care au distrus și au incendiat clădiri rezidențiale, arată CNN.

Cel puțin cinci membri ai personalului medical au fost răniți, printre care un paramedic care se află în stare critică, după ce o stație secundară de ambulanță a fost lovită, potrivit primarului orașului, Vitali Klitschko.

Echipele de salvare s-au deplasat de urgență la locul unui bloc de nouă etaje distrus, unde mai erau persoane blocate în interior, a spus Klitschko.

Unii locuitori s-au adăpostit în stațiile de metrou.

Anterior, Zelenskyi a avertizat că „ Putin pregătește de ceva timp un atac masiv împotriva Ucrainei”.

„Aceasta este exact amenințarea cu care ne confruntăm în această seară”, a declarat Zelenski într-o postare pe X.

El le-a cerut ucrainienilor să „fie deosebit de atenți – să se păzească și să-și protejeze familiile și copiii – să se adăpostească neapărat și să acorde atenție alertelor de raid aerian”.

 

 

(sursa: Mediafax)

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe LongevityMagazine.ro
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: kiev atac rusesc rachete
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri