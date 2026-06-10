Laura Codruța Koveși investighează rețeaua care a prădat PNRR-ul italian

Parchetul European (EPPO) din Bologna (Italia) anunță că desfășoară o anchetă privind o presupusă fraudă de 1 milion de euro care implică finanțare din Fondul de Redresare și Reziliență (PNRR) al UE, destinat să sprijine digitalizarea și internaționalizarea întreprinderilor italiene prin intermediul platformelor de comerț electronic.

Ancheta, efectuată de Poliția Financiară Italiană (Guardia di Finanza) din Macerata, se referă la o presupusă schemă frauduloasă menită să obțină finanțare în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR) al Italiei, finanțat de RRF.

Conform anchetei, suspecta schemă se învârtea în jurul unui antreprenor care controla mai multe companii care operau în sectorul comerțului electronic. Aceste companii ar fi emis facturi false și fabricat documentație pentru a crea impresia că proiecte de piață digitală fuseseră dezvoltate și implementate pentru companiile beneficiare.

Pe baza probelor, companiile beneficiare au folosit documentația falsă pentru a obține împrumuturi subvenționate și granturi de la SIMEST, instituția financiară a Italiei pentru dezvoltarea și promovarea activităților companiilor italiene în străinătate, destinate finanțării dezvoltării platformelor de comerț electronic pentru vânzarea produselor lor în străinătate. În realitate, proiectele nu au fost niciodată realizate.

Ancheta a mai arătat că, după primirea finanțării, companiile beneficiare au transferat banii către companii controlate de organizatorul schemei, drept plată pentru servicii fictive. Ulterior, s-au folosit aranjamente suplimentare de facturare falsă pentru a redistribui fondurile între participanți și a ascunde originea acestora.

Valoarea totală a suspiciunii de fraudă este estimată la aproximativ 1 milion de euro. Înainte de detectarea fraudei, suspecții primiseră deja o primă plată de fonduri în valoare de 500.000 de euro. În urma anchetei conduse de EPPO, plata unei alte sume de 500.000 de euro a fost blocată și au fost luate măsuri pentru recuperarea fondurilor deja plătite.

Șapte persoane sunt investigate pentru fraudă agravată cu subvenții, deturnare de fonduri publice, spălare de bani și autospălare. Cinci companii sunt, de asemenea, investigate pentru infracțiuni de răspundere juridică corporativă în temeiul legislației italiene.

Având în vedere acuzațiile penale aduse împotriva lor, trei suspecți și o companie au solicitat deja o procedură de acordare a vinovăției, au returnat fondurile și au despăgubit prejudiciul cauzat, în valoare totală de aproximativ 270.000 EUR.

EPPO a obținut, potrivit raportului pe 2025 – 8 achitări în instanțele din Italia.

(sursa: Mediafax)