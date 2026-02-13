x close
Kremlinul folosește AI. Evenimentul pentru care Putin s-a pregătit cu AI

de Redacția Jurnalul    |    13 Feb 2026   •   10:45
Sursa foto: Hepta/Vladimir Putin folosește AI

Serviciul de presă al lui Vladimir Putin afirmă că utilizează în munca sa tehnologii moderne, inclusiv inteligență artificială, a declarat, într-un interviu, purtătorul de cuvânt, Dmitri Peskov.

În cadrul interviului acordat TASS, el a fost întrebat dacă biroul de presă al Președinției folosește inteligență artificială.

„Bineînțeles, că da”, a declarat oficialul. Acesta a adăugat că unii oameni sunt circumspecți cu privire la inteligența artificială, pentru că rasa umană „se teme întotdeauna de lucruri noi și orice de orice ar putea schimba în mod serios starea actuală a lucrurilor”.

Totuși, el a menționat că în Anglia, primele mașini nu au fost inițial acceptate, însă acum sunt considerate utile.

„Sunt sigur că același lucru se va întâmpla și cu inteligența artificială”, a declarat Peskov.

Rețeaua neuronală GigaChat, a fost utilizată pentru a colecta și procesa întrebări în pregătirea unei transmisiuni în direct cu președintele Rusiei pentru conferința-maraton de la Moscova, în cadrul căreia Vladimir Putin i-a comparat pe europeni cu „hoții”, pentru că încercau să utilizeze activele rusești înghețate, și a criticat extinderea NATO, propunând un nou sistem de securitate european.

(sursa: Mediafax)

Subiecte în articol: ai Vladimir Putin Kremlin
