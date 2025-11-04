Unchiul cântăreței Laura Pausini, omorât de un șofer român care a fugit

Ettore Pausini, unchiul celebrei cântărețe italiene Laura Pausini, a murit după ce a fost lovit de o mașină. Bărbatul de 78 de ani a fost lovit duminică în timp ce mergea cu bicicleta în Bologna, potrivit ANSA care citează La Repubblica și Resto del Carlino.

Șoferul a fugit de la locul producerii accidentului. Proprietarul mașinii a susținut că nu el s-a aflat la volan. Ulterior, bărbatul care a condus mașina s-a predat la o secție de Poliție.

Potrivit presei italiene, este vorba despre un tânăr de 29 de ani, cu dublă cetățenie, română și moldoveană. El a recunoscut că el se afla la volan în momentul impactului.

(sursa: Mediafax)