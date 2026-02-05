Lavrov își pierde răbdarea cu Trump: „Nu are nicio coerență”

Declarațiile au fost făcute într-un interviu acordat postului Russia Today (RT), fiind preluate de agenția EFE.

Lavrov a subliniat că sancțiunile impuse de SUA în ultimii ani „sunt toate în vigoare în continuare”, iar în ultimele săptămâni au fost introduse, pentru prima dată, noi sancțiuni „foarte puternice” împotriva unor companii strategice din sectorul energetic rus, precum Lukoil și Rosneft.

Șeful diplomației ruse a atras atenția că aceste măsuri au fost adoptate la doar două sau trei săptămâni după întâlnirea dintre președintele rus Vladimir Putin și președintele american Donald Trump, desfășurată la Anchorage, în Alaska. Potrivit lui Lavrov, momentul sancțiunilor l-a surprins inclusiv pe liderul de la Kremlin.

„Toate acestea nu se potrivesc prea mult cu declarațiile despre un viitor economic comun luminos și cooperarea în materie de investiții”, a afirmat ministrul rus.El a amintit că, la Anchorage, cele două părți au convenit că Rusia a sprijinit propunerea americană privind soluționarea crizei din Ucraina, Moscova așteptând ulterior inițierea unei conferințe internaționale pentru pace.

Lavrov a adăugat că Statele Unite au aprobat recent un document referitor la Cuba, prin care declară stare de urgență invocând o presupusă amenințare la adresa intereselor americane din Caraibe, asociată parțial cu politica Rusiei. În același context, Washingtonul ar interzice achiziția de petrol și gaze rusești, promovând în schimb gazul natural lichefiat american.

Ministrul rus s-a întrebat retoric cum pot fi promovate „afaceri profitabile” și, simultan, sancțiuni economice dure împotriva unor parteneri strategici.

Declarațiile lui Serghei Lavrov au fost făcute chiar în ziua în care expiră tratatul de dezarmare nucleară New START, ultimul acord major de acest tip dintre Rusia și SUA. Moscova a propus prelungirea pactului cu încă un an, însă, potrivit oficialului rus, Washingtonul nu a oferit un răspuns oficial.

Tratatul limita fiecare parte la maximum 1.550 de focoase nucleare strategice desfășurate și un număr strict de sisteme de lansare, fiind considerat un pilon esențial al stabilității strategice globale.

(sursa: Mediafax)