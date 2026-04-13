Lege controversată în SUA: centrele de date, puse pe pauză din cauza facturilor uriașe

Inițiativa aparține deputatei democrate Melanie Sachs, care a spus că nu se aștepta ca statul să devină atractiv pentru astfel de investiții. Potrivit CNN, abia după depunerea proiectului au devenit cunoscute planurile pentru două proiecte majore de centre de date în comunități din Maine, despre care localnicii nu știau nimic.

„Odată ce am depus proiectul, au început să apară peste tot. Comunitățile nu știau nimic despre ele”, a declarat parlamentara democrată, subliniind că, în special în zonele rurale, procedurile de autorizare pentru astfel de proiecte sunt aproape inexistente.



Proiectul prevede blocarea noilor centre de date până la finalul lui 2027, timp în care autoritățile vor analiza câtă energie consumă, câtă apă folosesc și ce impact au asupra locurilor de muncă și economiei. Inițiatorii spun că perioada de pauză ar permite autorităților din energie și mediu să stabilească reguli clare pentru aceste investiții, în condițiile în care centrele de date necesare pentru inteligența artificială au nevoie de cantități foarte mari de electricitate.

Legea a trecut deja de Camera Reprezentanților din Maine, cu sprijin atât din partea democraților, cât și a republicanilor, și urmează votul în Senat. Guvernatoarea statului Maine, Janet Mills, a transmis că va promulga legea dacă aceasta va fi adoptată și de Senat.

Un punct încă disputat este dacă proiectele de centre de date deja existente sau aflate în pregătire vor fi exceptate de la interdicție. Un amendament care prevedea o astfel de excepție a fost respins în Camera Reprezentanților, ceea ce înseamnă că, în forma actuală, legea ar putea bloca inclusiv proiecte deja planificate, chiar dacă acestea sunt în stadii avansate.



Măsuri similare sunt discutate și în alte state americane, precum New York, South Carolina, Oklahoma și Vermont, pe fondul creșterii rapide a industriei centrelor de date, esențială pentru dezvoltarea inteligenței artificiale.

În SUA există peste 4.000 de centre de date, iar state precum Virginia găzduiesc deja cele mai mari aglomerări de astfel de infrastructuri la nivel global, în timp ce extinderea lor continuă în Texas și California.

Pe măsură ce proiectele se înmulțesc, crește și opoziția la nivel local. Potrivit Data Center Watch -organizație independentă care monitorizează investițiile în centre de date - peste 140 de grupuri locale au reușit să blocheze sau să întârzie investiții de peste 60 de miliarde de dolari în doar puțin peste un an.



Unul dintre motivele principale ale interdicției este creșterea facturilor la energie.

O altă deputată democrată, Amy Roeder, a subliniat că locuitorii se confruntă deja cu facturi de sute de dolari lunar. „Să aduci un centru de date care consumă enorm de multe resurse în acest context pare iresponsabil”, a afirmat ea, explicând că ideea unui moratoriu este „să punem pauză și să înțelegem exact ce se întâmplă”.



Reprezentanții industriei tech spun că o astfel de măsură ar putea descuraja investițiile. Data Center Coalition, organizație care reprezintă marile companii din domeniu și dezvoltatorii de centre de date, susține că aceste proiecte aduc locuri de muncă, investiții și venituri din taxe.

O astfel de decizie ar putea transmite semnalul că statul nu este deschis afacerilor și ar putea afecta inclusiv alte industrii care depind de predictibilitate în investiții de miliarde de dolari, afirmă reprezentanții industriei tech.

Experții sunt de părere că opoziția publică este alimentată și de lipsa de transparență a proiectelor, care apar rapid și sunt dezvoltate pe termene foarte scurte, făcând dificilă implicarea comunităților locale în procesul decizional.

