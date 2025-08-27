Lideri europeni la Chișinău de Ziua Independenței Republicii Moldova

Președintele Franței, Emmanuel Macron, cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, și premierul Poloniei, Donald Tusk vor fi întâmpinați începând cu ora 16:00. Sunt programate și declarații de presă comune la ora 16:50.

Programul zilei se va încheia în jurul orei 20:00, când, în Piața Marii Adunări Naționale, președinte Maia Sandu va adresa publicului.

La ora 9:00, a avut loc ceremonia de depunere a unei coroane de flori la monumentul „Maica Îndurerată” din cadrul Complexului Memorial „Eternitate”. O ceremonie asemănătoare a avut loc de la ora 10:00 la monumentul domnitorului Ștefan cel Mare și Sfânt.