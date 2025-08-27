x close
Lideri europeni la Chișinău de Ziua Independenței Republicii Moldova

de Redacția Jurnalul    |    27 Aug 2025   •   12:30
Sursa foto: Hepta

Republica Moldova sărbătorește 34 de ani de la proclamarea independenței printr-o serie de evenimente la care vor participa și liderii europeni, Emmanuel Macron, Friedrich Merz și Donald Tusk, anunță Președinția Republicii Moldova.

Președintele Franței, Emmanuel Macron, cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, și premierul Poloniei, Donald Tusk vor fi întâmpinați începând cu ora 16:00. Sunt programate și declarații de presă comune la ora 16:50.

Programul zilei se va încheia în jurul orei 20:00, când, în Piața Marii Adunări Naționale, președinte Maia Sandu va adresa publicului.

La ora 9:00, a avut loc ceremonia de depunere a unei coroane de flori la monumentul „Maica Îndurerată” din cadrul Complexului Memorial „Eternitate”. O ceremonie asemănătoare a avut loc de la ora 10:00 la monumentul domnitorului Ștefan cel Mare și Sfânt.

