Șeful cartelului Jalisco, „El Mencho”, înmormântat într-un sicriu de aur la Guadalajara

Slujba religioasă și ceremonia funerară s-au desfășurat sub supravegherea strictă a unui dispozitiv impresionant de forțe de ordine, la exact șapte zile după ce militarilor mexicani le-a reușit neutralizarea sa în cadrul unei operațiuni speciale, arată AP.

După mărturia unui demnitar federal citat de mass-media internațională, trupul neînsuflețit al lui „El Mencho” a fost așezat într-un sicriu strălucitor. Acesta era placat cu aur, înconjurat de aranjamente florale impresionante de dimensiuni monumentale. Cortegiul funerar a fost urmat de câteva zeci de participanți. Unii țineau în mână umbrele de culoare neagră chiar și în bătaia soarelui, în timp ce o fanfară interpreta muzică tradițională mexicană de tip „banda”.

Autoritățile nu au confirmat oficial locul exact al înmormântării, invocând motive de securitate.

Șeful organizației criminale Jalisco Noua Generație (CJNG) și-a pierdut viața în urmă cu puțin peste o săptămână în cursul unui intens schimb de focuri cu trupele regulate ale armatei mexicane. Incidentul a avut loc pe teritoriul statului Jalisco în contextul unei tentative de arestare.

Conform documentului medical eliberat post-mortem și obținut de agenția Associated Press, cauza decesului lui Oseguera Cervantes a fost reprezentată de leziuni multiple cauzate de gloanțe care i-au perforat toracele, cavitatea abdominală și membrele inferioare. În aceeași încăierare violentă și-au pierdut viața și doi dintre apropiații săi care asigurau protecția personală.

Cadavrul a fost transportat inițial în capitală, la Ciudad de México, în vederea efectuării autopsiei. Ulterior a fost încredințat familiei pentru ritualurile funerare.

Moartea lui „El Mencho” a declanșat un val de violențe în aproximativ 20 de state mexicane. Bilanțul oficial indică un număr de peste șaptezeci de victime în urma confruntărilor armate produse în consecința intervenției militare.

Executivul mexican a comunicat intenția de a persevera în demersurile împotriva celorlalți membri importanți ai ierarhiei cartelului.

În Mexic, înmormântările marilor capi ai cartelurilor sunt adesea învăluite în discreție și simbolism, alimentând miturile din jurul lor. În trecut, unele morminte ale liderilor traficanți au devenit adevărate monumente ale luxului.

Imediat după confirmarea oficială a decesului lui „El Mencho”, în spațiul public au început să circule „narcocorridos”. Ele sunt compoziții muzicale în stil baladă, dedicate personalităților din lumea cartelurilor, care celebrează atât existența, cât și sfârșitul acestuia.

Oficialii se arată îngrijorați de faptul că mediatizarea exagerată a funeraliilor ar putea servi drept catalizator pentru noi escaladări ale conflictului sau represalii sângeroase, într-un climat social deja fragmentat de insecuritate și violență.

The body of CJNG Cartel leader El Mencho arrives in Mexico City, heavily escorted by the National Guardpic.twitter.com/f2bSKWypi7 — BAY AREA STATE OF MIND (@YayAreaNews) February 22, 2026

(sursa: Mediafax)