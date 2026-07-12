A murit senatorul american Lindsey Graham, unul dintre cei mai apropiați aliați ai lui Donald Trump. Avea 71 de ani

Decesul politicianului din Carolina de Sud a fost confirmat duminică de reprezentanții săi, care au transmis că familia lui Lindsey Graham solicită sprijin și discreție în această perioadă dificilă.

„În seara zilei de sâmbătă, 11 iulie, senatorul american Lindsey Graham a decedat în urma unei boli scurte și subite”, se arată în comunicatul transmis de biroul senatorului. Familia acestuia a transmis mulțumiri pentru mesajele de susținere și a cerut respectarea intimității, anunță CNN.

Lindsey Graham, o figură importantă a Partidului Republican

Lindsey Graham a fost una dintre vocile influente ale Partidului Republican în ultimele decenii. Politicianul a intrat în Congresul american în anul 1994, când a fost ales în Camera Reprezentanților, iar în 2002 a câștigat un mandat în Senatul Statelor Unite, reprezentând statul Carolina de Sud.

De-a lungul carierei sale politice, Graham s-a remarcat prin pozițiile sale privind securitatea națională, politica externă și apărarea intereselor Statelor Unite pe scena internațională.

Senatorul republican intenționa să candideze pentru un nou mandat în Senatul SUA în acest an, fiind considerat unul dintre politicienii cu cea mai mare experiență din tabăra republicană.

Relația apropiată dintre Lindsey Graham și Donald Trump

Lindsey Graham a fost unul dintre cei mai vizibili susținători ai lui Donald Trump, în special după alegerile prezidențiale din 2016. Cei doi politicieni au avut însă o relație complexă, marcată inițial de rivalitate în interiorul Partidului Republican.

În campania pentru nominalizarea republicană la alegerile prezidențiale din 2016, Graham și Trump s-au confruntat politic, însă ulterior au devenit aliați apropiați.

Donald Trump a vorbit recent despre relația sa cu senatorul din Carolina de Sud, descriindu-l drept un partener important în Senat.

„Este remarcabil. A fost alături de mine mult timp”, a declarat Trump într-un eveniment televizat dedicat susținerii candidaturii lui Graham. Fostul și actualul președinte american a subliniat că, după încheierea competiției interne republicane, cei doi au devenit apropiați și au colaborat pe numeroase teme politice.

O pierdere importantă pentru republicanii americani

Moartea lui Lindsey Graham reprezintă o pierdere semnificativă pentru Partidul Republican, senatorul fiind considerat un negociator influent și una dintre figurile centrale ale formațiunii în politica americană.

De-a lungul anilor, Graham a avut un rol important în dezbaterile privind apărarea, relațiile internaționale și politica internă a Statelor Unite. Pozițiile sale au atras atât susținători, cât și critici, însă influența sa în Congres a rămas una constantă.

Anunțul dispariției sale a generat reacții în rândul politicienilor americani, care au transmis mesaje de condoleanțe familiei senatorului.

Lindsey Graham lasă în urmă o carieră politică de peste trei decenii și o prezență puternică în Senatul Statelor Unite, unde a reprezentat Carolina de Sud timp de mai bine de 20 de ani.