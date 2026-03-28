Vești importante pentru securitatea energetică a Republicii Moldova: Linia electrică Isaccea – Vulcănești a fost reparată integral

Linia electrică aeriană de 400 kV Isaccea – Vulcănești a fost reparată integral, după avariile în urma atacurilor rusești cu drone asupra infrastructurii energetice din regiunea de sud a Ucrainei. Anunțul a fost făcut sâmbătă de Ministerul Energiei din Republica Moldova pe pagina de Facebook.

„Vești importante pentru securitatea energetică a Republicii Moldova! Linia electrică aeriană de 400 kV Isaccea – Vulcănești a fost reparată integral după avariile provocate de atacurile Federaţiei Ruse cu drone asupra infrastructurii energetice din regiunea de sud a Ucrainei”, se arată în anunțul făcut de minister.

Potrivit comunicatului, lucrările au fost finalizate de către partea ucraineană și, astfel, a fost restabilită capacitatea de interconectare și reabilitată securitatea aprovizionării cu energie electrică a Republicii Moldova.

„Lucrările au fost finalizate cu succes astăzi de către partea ucraineană, iar linia a fost testată sub tensiune, confirmând funcționarea în condiții de siguranță și stabilitate. Astfel, a fost restabilită capacitatea de interconectare și reabilitată securitatea aprovizionării cu energie electrică”, mai precizează Ministerul Energiei din Republica Moldova.

Cu toate acestea, instituția subliniază că repunerea în funcțiune a liniei electrice nu anulează apelurile autorităților de a folosi raţional energia.

„Totuşi, reparaţia şi repunerea în funcţiune a liniei nu înseamnă că apelurile noastre de a folosi raţional energia şi-au pierdut actualitatea. Vă îndemnăm în continuare să nu irosim energia, pentru că asta înseamnă facturi mai mari şi presiune suplimentară asupra sistemului energetic naţional”, se mai arată în mesajul transmis de minister.

Stare de urgență în sectorul energetic în Republica Moldova

În această săptămână, Parlamentul Republicii Moldova a adoptat proiectul de hotărâre privind instituirea stării de urgență în sectorul energetic pentru o perioadă de 60 de zile, începând cu data de 25 martie 2026.

Decizia a fost luată după ce principala linie electrică de alimentare a Republicii Moldova, linia Vulcăneşti – Isaccea, a fost deconectată în urma atacurilor Rusiei asupra infrastructurii energetice civile din Ucraina. Această linie electrică reprezintă o legătură esențială prin care Republica Moldova importă energie din România, linie care traversează sudul Ucrainei.

(sursa: Mediafax)