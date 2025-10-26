Locuitorii unui sat de la lângă Nisa se opun deschiderii unui restaurant McDonald’s

Planul de construcție a unui restaurant McDonald’s pe un teren de 2.740 de metri pătrați din Le Rouret a divizat localnicii.

Mulți dintre ei consideră că noul fast-food ar pune în pericol siguranța elevilor, ar afecta micile afaceri locale și ar contrazice politica alimentară sănătoasă promovată de ani buni în școli.

O petiție care se opune construirii restaurantului fast food a obținut 3.000 de semnături, dintr-o populație de 4.000.

Primarul Gérald Lombardo recunoaște că are o marjă de acțiune limitată, întrucât terenul este privat, dar a susținut adoptarea moțiunii în consiliul local, invocând motive de sănătate publică.

În timp ce tinerii între 16 și 24 de ani sunt mai deschiși ideii unui McDonald’s, locuitorii de vârstă mijlocie și seniorii se declară împotriva, invocând impactul asupra sănătății și identității satului.

