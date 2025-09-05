Londra a anunțat ajutor uriaș pentru Ucraina din bani rusești. Reacția Moscovei: "Marea Britanie a comis o infracțiune”

Dimitri Medvedev, un aliat cheie al liderului de la Kremlin, Vladimir Putin, a atenționat Londra, după ce Marea Britanie a anunțat miercuri un pachet de aproximativ 1 miliard de lire sterline pentru efortul de război al Kievului.

Secretarul britanic al Apărării, John Healey, a declarat că pachetul a fost finanțat din active rusești înghețate.

Bani rusești penttru arme în Ucraina

Într-un mesaj distribuit de pe contul său de Telegram, Medvedev, vicepreședinte al Consiliului de securitate al Rusiei, a declarat că Moscova ar putea confisca active britanice și preluarea a mai mult teritoriu ucrainean, ca răspuns la această decizie a Londrei.

„Hoții britanici au transferat bani rusești neonaziștilor. Consecințe? Marea Britanie a comis o infracțiune”, a scris înalul oficial rus.

El a adăugat că Rusia va răspunde „oricărei confiscări ilegale de fonduri sau profituri rusești înghețate” prin confiscarea „obiectelor de valoare ale Coroanei Britanice”, inclusiv a proprietăților britanice din Rusia.

„Având în vedere că banii nu pot fi recuperați în instanță, din motive evidente, țara noastră are o singură modalitate de a le recupera: returnarea lor în natură. Aceasta este «terenul ucrainean» și alte bunuri imobile și mobile situate pe acesta”, a mai precizat Medvedev.

Regatul Unit și alți aliați occidentali au impus sancțiuni Moscovei și au confiscat activele rusești după începerea războiului din Ucraina, la 24 februarie 2022.