Lovitură de stat în Benin: Militarii anunţă demiterea preşedintelui Patrice Talon şi preluarea puterii

Preşedintele Talon, „dat jos” de armată în zori

Benin a intrat duminică într-o criză politică majoră, după ce un grup de militari a apărut la televiziunea naţională anunţând înlăturarea preşedintelui Patrice Talon. Evenimentele vin cu doar câteva luni înaintea alegerilor prezidenţiale programate pentru aprilie 2026.

Un grup de militari autointitulat „Comitetul Militar pentru Refondare (CMR)” a anunţat duminică, la televiziunea naţională din Benin, că l-a „demis din funcţie” pe preşedintele Patrice Talon, preluând controlul asupra statului vest-african, relatează Reuters şi AFP.

Potrivit declaraţiei difuzate, CMR „s-a întrunit duminică, 7 decembrie 2025, a deliberat şi a decis următoarele: Domnul Patrice Talon este demis din funcţia de preşedinte al Republicii”.

Deşi nu a fost emis niciun comunicat oficial privind situaţia liderului de la Cotonou, surse apropiate preşedintelui au transmis pentru AFP că Talon se află în siguranţă, iar armata a preluat controlul asupra principalelor puncte strategice.

Focuri de armă la Camp Guezo, în apropierea reşedinţei prezidenţiale

Situaţia tensionată a fost confirmată şi de Ambasada Franţei, care a anunţat pe platforma X că au fost raportate focuri de armă la Camp Guezo, în apropierea reşedinţei prezidenţiale, îndemnând cetăţenii francezi să rămână în case „ca măsură de securitate”.

Lovitura de stat are loc într-un moment cheie: Beninul se pregătea pentru alegerile prezidenţiale din aprilie 2026, scrutin care urma să marcheze încheierea celui de-al doilea mandat al lui Talon, aflat la putere din 2016 şi care anunţase că nu va mai candida. Decizia sa de retragere era considerată o excepţie notabilă într-o regiune unde liderii tind să îşi prelungească mandatele.

Coaliţia de guvernare îl nominalizase deja pe Romuald Wadagni, actualul ministru de finanţe şi arhitect al reformelor economice, drept candidat pentru succesiunea lui Talon. Alegerea sa ar fi urmat să consolideze direcţia reformistă a administraţiei actuale.

Criza din Benin se adaugă unui val de instabilitate politică ce afectează Africa de Vest şi Centrală, unde nouă lovituri de stat au avut loc din 2020, cea mai recentă fiind în Guineea-Bissau, aminteşte Reuters.

Agerpres