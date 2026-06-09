Lumea intră într-o nouă eră de violență sporită

În lume s-a instalat un nivel ridicat de violență, cu cel mai mare număr de conflicte statale de la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial proiectat pentru 2025 și o creștere a atacurilor care vizează civilii, potrivit unui studiu norvegian publicat marți, potrivit Le Figaro.

„Din păcate, nu există prea multe aspecte pozitive pe care le pot învăța din toate acestea”, a declarat Siri Aas Rustad, cercetător la Institutul de Cercetare a Păcii din Oslo (PRIO), în timp ce prezenta raportul anual „Tendințe în conflicte”.

„De obicei reușesc să găsesc ceva pozitiv, dar anul acesta cifrele sunt șocante”, a declarat ea pentru mai multe publicații media, inclusiv AFP. În 2025, la nivel mondial au fost înregistrate 65 de conflicte care au implicat cel puțin un stat, un nou record istoric din 1946. Numărul conflictelor interstatale s-a dublat, de asemenea, într-un an, ajungând la opt, tot un record din ultimii 80 de ani.

Acestea au inclus reapariția tensiunilor la frontieră dintre India și Pakistan, Afganistan și Pakistan și Cambodgia și Thailanda; invazia rusă a Ucrainei; operațiunea militară israeliană din Siria, în jurul Înălțimilor Golan ocupate, după căderea regimului Assad; și mai multe conflicte legate de tensiunile regionale din Orientul Mijlociu.

Anul 2025 a fost al treilea cel mai mortal an de la sfârșitul Războiului Rece, cu aproximativ 245.000 de decese legate direct de lupte sau violență politică, inclusiv aproape 76.500 atribuite atacurilor care au vizat direct civilii, comparativ cu 14.200 în 2024.

Creșterea accentuată a acestei ultime cifre se datorează conflictului dintre armată și paramilitari din Sudan, unde se estimează că asediul și masacrele comise numai în El Fasher (Darfur) au curmat aproximativ 60.000 de vieți. De la sfârșitul Războiului Rece, doar în 2021 și 1994 s-au înregistrat mai multe vărsări de sânge, din cauza războiului din Tigray, respectiv a genocidului din Ruanda.

„Ceea ce s-a întâmplat în ultimii cinci sau șase ani este că avem mai multe conflicte majore care se desfășoară simultan, iar acestea par să se schimbe. Lumea nu cunoaște nicio pauză ”, a subliniat Siri Aas Rustad. „Și asta este ceea ce este diferit față de înainte: acest nivel ridicat și continuu de intensitate a conflictelor la scară globală ”, a spus ea, amintind că planeta a trăit mai mulți ani fără niciun conflict între state în deceniul 2000-2010.

Studiul se bazează pe cifrele compilate de Programul de Date privind Conflictele din Uppsala (UCDP), afiliat Universității din Uppsala. Acesta distinge trei tipuri principale de violență organizată: conflicte care implică cel puțin un stat, conflicte nestatale și violență unilaterală împotriva civililor.

(sursa: Mediafax)