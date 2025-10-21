Valoarea bijuteriilor furate de la Luvru este de aproximativ 88 de milioane de euro

Bijuteriile furate duminică de la Muzeul Luvru din Paris valorează aproximativ 88 de milioane de euro, a declarat procurorul Laure Beccuau, potrivit Sky News.

Procurorul a mai spus că aproximativ 100 de anchetatori sprijină poliția în încercarea de identificare a suspecților și de recuperare a bijuteriilor, care includ piese de neprețuit.

„Infractorii care au luat aceste bijuterii nu ar câștiga 88 de milioane de euro dacă ar avea ideea de a le dezasambla”, a spus Beccuau pentru RTL, adăugând că speră ca acestea să nu fie distruse.

Jaful s-a desfășurat în mai puțin de opt minute. Hoții au urcat pe fațada Luvrului cu un lift macara, au forțat o fereastră și au spart vitrinele.

Ministrul francez al culturii, Rachida Dati, a subliniat că aparatura de securitate a muzeului a funcționat corect.

Ministrul de interne, Laurent Nunez, a declarat că alarma s-a declanșat imediat, iar poliția a ajuns la fața locului în doar două-trei minute de la sesizarea martorilor. Nunez a precizat că muzeul este supravegheat cu camere video în toate zonele, dar nu a oferit detalii suplimentare, pentru a nu compromite ancheta.

(sursa: Mediafax)