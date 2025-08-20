Macron respinge acuzațiile lui Netanyahu privind antisemitismul

Comentariile ferme ale lui Macron vin în contextul în care premierul australian Anthony Albanese a respins miercuri acuzațiile lui Netanyahu potrivit cărora liderul australian ar fi un „politician slab care a trădat Israelul” prin recunoașterea unui stat palestinian.

„Analiza conform căreia decizia Franței de a recunoaște statul Palestina în septembrie ar explica creșterea violenței antisemitice în Franța este eronată, abjectă și nu va rămâne fără răspuns”, a transmis biroul lui Macron într-un comunicat publicat marți seara. „Perioada actuală cere seriozitate și responsabilitate, nu generalizări și manipulări.”

Netanyahu i-a scris lui Macron că antisemitismul a „crescut” în Franța de la anunțul președintelui francez că va recunoaște statul palestinian la Adunarea Generală a ONU luna viitoare, într-o scrisoare datată luni.

Franța găzduiește cea mai mare comunitate evreiască din Europa Occidentală, cu aproximativ 500.000 de evrei, aproximativ 1% din populația națională.

În ultimii ani, incidentele antisemite au crescut în Franța, cu o creștere accentuată în 2023, după atacurile Hamas din 7 octombrie din Israel și războiul ulterior din Gaza. Acestea includ agresiuni fizice, amenințări, vandalism și hărțuire, provocând îngrijorare în rândul comunităților și liderilor evrei.

„Violența împotriva comunității evreiești este inacceptabilă”, a mai transmis biroul lui Macron, subliniind că președintele francez a cerut sistematic tuturor guvernelor sale, încă din 2017 și cu atât mai mult după atacurile din 7 octombrie 2023, „să ia cele mai ferme măsuri împotriva celor care comit acte antisemite”.

Săptămâna trecută, compania aeriană israeliană El Al a anunțat că biroul său din Paris a fost vandalizat cu grafitti anti-Israel, calificând gestul drept „profund deranjant”. Într-un alt incident, Macron a promis că nu va cruța niciun efort pentru a-i găsi și a-i trage la răspundere pe atacatorii necunoscuți care au tăiat un măslin plantat în memoria unui evreu francez ucis în 2006.

Citește pe Antena3.ro Doi soți care au început să-și renoveze casa veche de sute de ani au descoperit o comoară sub podeaua din bucătărie

(sursa: Mediafax)