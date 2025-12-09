x close
Mai mulți pacienți palestinieni din Fâșia Gaza au fost aduși în România cu un avion militar

de Redacția Jurnalul    |    09 Dec 2025   •   16:30
Sursa foto: facebook/mapn/8 pacienți palestinieni au sosit în România pentru tratament.

Opt pacienți palestinieni din Fâșia Gaza, afectați de lipsa accesului la tratament, au fost aduși în România. Doar doi vor fi tratați în țara noastră, restul fiind duși în Belgia și Norvegia.

O aeronavă C-130 Hercules a Forțelor Aeriene Române a adus luni în România opt pacienți palestinieni din Fâșia Gaza, grav afectați de lipsa accesului la tratament medical adecvat, alături de 29 de aparținători.

Avionul, care a plecat de la Otopeni luni dimineața cu destinația Israel - Aeroportul Internațional Ilan și Asaf Ramon, a aterizat la Baza 90 Transport Aerian – Otopeni luni seara, la ora 22.00.

Asistența medicală pe timpul transportului a fost asigurată de o echipă formată dintr-un medic și un asistent din cadrul UPU-SMURD a Spitalului Clinic de Urgență București, respectiv un medic și doi asistenți medicali de la MapN.

După aterizare, pacienții și aparținătorii au beneficiat de asistența medicală și transport din partea echipajelor ISU București-Ilfov.

Ulterior, cu sprijinul unei aeronave slovace, doi pacienți și aparținătorii acestora au fost transportați în Regatul Norvegiei, iar alți patru pacienți cu aparținătorii acestora în Regatul Belgiei.

Ceilalți doi pacienți vor primi îngrijiri de specialitate în unități medicale din țară.

Misiunea a fost executată în urma solicitărilor primite de la Centrul de Coordonare a Răspunsului la Situații de Urgență al Comisiei Europene.

Aceasta este a opta misiune de sprijin, realizată în acest an pentru populația civilă din Fâșia Gaza. De asemenea, în cursul anului trecut s-au mai desfășurat alte 3 misiuni de acest tip.

