Rubio: Atât Rusia, cât și Ucraina „trebuie să facă concesii” pentru a ajunge la un acord de pace

„Nu se poate ajunge la un acord de pace dacă ambele părți nu fac concesii – acesta este un fapt”, a declarat duminică diplomatul de rang înalt al administrației Trump în emisiunea This Week de la ABC. „Acest lucru este valabil în practic orice negociere. Dacă nu, se numește pur și simplu capitulare. Și niciuna dintre părți nu va capitula. Așadar, ambele părți vor trebui să facă concesii”, a adăugat el, potrivit The Guardian.

Rubio a declarat că discuțiile recente din Alaska dintre președintele rus Vladimir Putin și omologul său american Donald Trump în vederea încheierii războiului „au înregistrat progrese în sensul că am identificat potențiale domenii de acord – dar rămân încă unele domenii importante de dezacord”.

„Mai avem încă un drum lung de parcurs”, a adăugat Rubio. „Nu suntem la un pas de un acord de pace. Nu suntem la marginea unui acord. Dar cred că s-au înregistrat progrese în această direcție”, a precizat el.

Oficialul a refuzat să intre în detalii cu privire la domeniile specifice de acord sau dezacord sau să prezinte ceea ce Trump a descris drept „consecințe grave” pentru Rusia dacă agresiunea sa față de Ucraina va continua.

(sursa: Mediafax)