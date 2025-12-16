Președintele Nicușor Dan a atacat la Curtea Constituțională „Legea Novak”

„Legea care impune cote de cetățenie în sport a fost atacată de președinte la Curtea Constituțională. Salut demersul președintelui Nicușor Dan și consider că intervenția Curții e esențială pentru a reașeza întreaga discuție pe baze legale, nu emoționale. E un gest de responsabilitate constituțională”, a declarat Ionuț Stroe pe pagina sa de Facebook.

Stroe afirmă că decizia șefului statului reprezintă „o victorie de etapă” și precizează că, în calitate de inițiator al unei petiții publice transmise Administrației Prezidențiale, a solicitat explicit ca legea să nu fie promulgată.

Legea Novak, după numele fostului ministru al Sportului, Eduard Novak, modifică regulile din competițiile sportive naționale, stabilind că echipele trebuie să includă minimum 40% sportivi români care pot evolua efectiv pe teren.

Potrivit deputatului liberal, actul normativ încalcă principiile competiției, libertatea de muncă și regulamentele sportive europene, motiv pentru care ar fi trebuit fie atacat la Curtea Constituțională, fie retrimis Parlamentului pentru reexaminare.

„Cel mai important este că vocea sportului a fost ascultată”, susține Stroe, menționând că numeroase cluburi de fotbal și handbal, antrenori, manageri și foști sportivi s-au raliat demersului și au susținut petiția.

Ionuț Stroe afirmă că legea, pe care o califică drept una „promovată în mod populist”, ar fi afectat direct cluburile, sportivii tineri și imaginea României în competițiile internaționale.

„Decizia președintelui este o dovadă de respect pentru sport, pentru Constituție și pentru principiile europene ale jocului corect. Este clar: politicul nu are ce căuta în vestiar”, a transmis deputatul.

„Am încredere deplină în Curtea Constituțională și sunt convins că toate argumentele juridice, constituționale și de drept european – dar și cele de natură sportivă- vor fi convingătoare. Soluția corectă rămâne aceea de a investi în academii, centre de copii și juniori și în formarea tinerilor români, nu de a bloca sportul prin constrângeri legislative”, a mai spus Ionuț Stroe.

(sursa: Mediafax)