Dezvăluiri șocante despre moartea Rodicăi Stăniloiu: Ce spun cadrele medicale

Ea a fost internată de mai multe ori în perioada dinaintea decesului.

În stare critică la spital

În zua de 3 decembrie 2025 a ajuns la Spitalul Obregia „subnutrită și cu sindrom posttraumatic din lovire”, după ce ar fi căzut de la același nivel, dezvăluie surse medicale citate de CanCan.

Transferată de la Floreasca la Obregia, Rodica Stănoiu prezenta malnutriție severă și leziuni post-traumatice, fără urme de violență externă, conform necropsiei recente.

Soțul suspectat de omor

Trupul femeii a fost deshumat luni, 15 decembrie, apropiații suspecându-l de omor pe soțul ei, Marius Calotă, un bărbat cu 50 de ani mai tânăr. Cei doi s-au căsătorit în urmă cu 5 ani la Paris.

Apropiații spun că acesta nu o mai lăsa pe femeie să vorbească la telefon și îi controla toate interacțiunile sociale.

Marius Calotă moștenește averea Rodicăi Stăniloiu.

Cu toate acestea, raportul medico-legal exclude violența sau crima, notează spynews.ro.