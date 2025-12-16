Mircea Badea îi ironizează pe #reziști: "Justiția care ne-a salvat de ruși și de lovitura de stat nu mai este bună pentru că este capturată"

Realizatorul TV l-a menționat în special pe Augustin Lazăr, fost procuror general între 2016-2019, unul dintre cei mai controversați reprezentanți ai sistemului judiciar de atunci.

Revenirea la „protocoalele cu SRI”

„Cine credeți că a ieșit acum să susțină eliberarea justiției? Augustin Lazăr... Nu există ceva mai tare. Nu lipsește nimeni din epoca Băsescu-Kovesi, toți din epoca protocoalelor SRI de pe vremea lui Băsescu au revenit. Toți acum vor să salveze justiția capturată. Nu există nimic mai amuzant. Augustin Lazăr era cel mai mare susținător al protocoalelor cu SRI. Pentru el, SRI era foarte bun în materie de penal și ce bun era președintele care l-a pus în funcție și anume Klaus Iohannis”, a spus Mircea Badea.

Dubla măsură și justiția „capturată”

El a subliniat că magistrații au fost aplaudați pentru că „ne-au salvat de ruși”, iar acum sunt acuzați că au „capturat” justiția.

„Justiția, în această formă de azi, ne-a salvat de ruși și de lovitura de stat. Acum înțeleg că justiția care ne-a salvat de ruși și de lovitura de stat nu mai este bună pentru că este capturată. Când ne-a salvat de ruși, justiția nu era capturată? Întreb și eu: Când ne-a salvat de ruși, legionari și de lovitura de stat, nu era capturată? S-a capturat între timp... probabil”, a spus Mircea Badea, ironizând dubla măsură a protestatarilor #rezist.