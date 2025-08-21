Economia Marii Britanii înregistrează cel mai bun ritm de creștere din ultimul an

Economia britanică a cunoscut în august cea mai puternică expansiune din ultimul an, în principal datorită revenirii sectorului serviciilor, potrivit sondajului S&P Global UK Composite Purchasing Managers’ Index (PMI), publicat joi.

Indicele, care combină date din servicii și industrie, a crescut la 53,0 puncte, de la 51,5 în iulie, marcând cea mai bună valoare de după august 2024.

Analiștii chestionați de Reuters anticipau o creștere modestă, până la 51,6.

„Datele sugerează că ritmul creșterii economice s-a accelerat în timpul verii, după o primăvară mai slabă,” a spus Chris Williamson, economist-șef la S&P Global Market Intelligence.

Totuși, el a avertizat că cererea rămâne „fragilă și inegală”, companiile fiind îngrijorate de schimbările recente de politică economică și de incertitudinile geopolitice.

Pe sectoare, PMI-ul pentru servicii a urcat la 53,6 puncte, de la 51,8 în iulie, în timp ce industria a coborât la 47,3 puncte, cel mai scăzut nivel din ultimele trei luni, afectată de războiul comercial global declanșat de președintele american Donald Trump.

Chiar dacă firmele au continuat să reducă locuri de muncă, ritmul concedierilor a fost mai lent decât în iulie. Companiile au raportat însă costuri salariale mai ridicate, după ce guvernul condus de Rachel Reeves a majorat taxele pe forța de muncă în aprilie, odată cu creșterea semnificativă a salariului minim.

