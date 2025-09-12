Marea Britanie anunță noi sancțiuni contra Rusiei: nave petroliere și furnizori de arme, direct vizați

Marea Britanie a impus un nou val de sancțiuni menite să taie sursele de finanțare ale Kremlinului, vizând 70 de nave implicate în transportul petrolului rusesc și 30 de companii și persoane acuzate că livrează electronice, substanțe chimice și explozivi folosiți în armament.

Pachetul a fost anunțat în timp ce ministrul britanic de externe, Yvette Cooper, efectuează o vizită la Kiev. „Acțiunea internațională pentru a crește presiunea economică asupra Rusiei și pentru a-i bloca fluxurile critice de bani, de care are disperată nevoie pentru a finanța acest război ilegal, este esențială”, a declarat Cooper.

Potrivit guvernului britanic, măsurile reprezintă „următoarea etapă” a eforturilor Londrei de a sprijini Ucraina și de a spori presiunea asupra Moscovei, în contextul intensificării atacurilor cu drone și rachete asupra teritoriului ucrainean și al incidentului de miercuri, când avioane rusești au violat spațiul aerian al Poloniei, membru NATO.

Printre țintele sancțiunilor se află și o firmă de electronice din China și una din Turcia, despre care autoritățile britanice spun că au furnizat echipamente destinate sistemelor de armament rusești.

(sursa: Mediafax)