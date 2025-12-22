Coșmar de 13 ani: Fostul soț și alți cinci bărbați, acuzați de violuri și abuzuri sexuale împotriva unei femei din Marea Britanie

Șase bărbați, acuzați de infracțiuni sexuale grave împotriva unei femei, într-un dosar șocant din Marea Britanie

Un caz de o gravitate extremă zguduie Marea Britanie, după ce un bărbat și alți cinci indivizi au fost puși sub acuzare pentru o serie de infracțiuni sexuale comise pe parcursul a 13 ani, între 2010 și 2023, împotriva fostei sale soții, care a ales să-și dezvăluie identitatea, potrivit BBC.

Acuzații multiple de viol, abuz sexual și posesie de materiale ilegale

Philip Young, în vârstă de 49 de ani, fost rezident al orașului Swindon și stabilit în prezent în Enfield, a fost pus sub acuzare pentru 56 de infracțiuni sexuale, printre care viol, administrarea de substanțe cu scopul de a seda sau imobiliza victima pentru a facilita agresiuni sexuale, voyeurism, precum și posesia de imagini indecente cu minori și materiale extreme.

Autoritățile au confirmat că acesta se află în arest preventiv, urmând să fie prezentat marți în fața Judecătoriei din Swindon.

Victima a renunțat la dreptul la anonimat

Fosta sa soție, Joanne Young, în vârstă de 48 de ani, a renunțat oficial la dreptul la anonimat, iar poliția a precizat că aceasta beneficiază de sprijinul unor ofițeri special instruiți pentru victimele infracțiunilor sexuale.

Alți cinci bărbați, trimiși în judecată

Pe lângă Philip Young, alți cinci bărbați au fost acuzați de infracțiuni sexuale comise împotriva aceleiași victime. Aceștia sunt cercetați în stare de libertate, sub control judiciar:

Norman Macksoni (47 de ani), din Sharnbrook – acuzat de viol și posesie de imagini extreme

Dean Hamilton (47 de ani), fără domiciliu stabil – acuzat de viol, agresiune sexuală prin penetrare și atingeri sexuale

Conner Sanderson Doyle (31 de ani), din Swindon – acuzat de agresiune sexuală prin penetrare și atingeri sexuale

Richard Wilkins (61 de ani), din Swindon – acuzat de viol și atingeri sexuale

Mohammed Hassan (37 de ani), din Swindon – acuzat de atingeri sexuale

Ancheta, descrisă ca fiind „complexă și de amploare”

Detectiv-superintendentul Geoff Smith, din cadrul Poliției Wiltshire, a declarat că punerea sub acuzare a celor șase bărbați reprezintă un pas major într-o anchetă „complexă și extinsă”, desfășurată pe o perioadă îndelungată.

Procurorul specializat James Foster a declarat: „Serviciul Procuraturii Coroanei a autorizat urmărirea penală a lui Philip Young, Norman Macksoni, Dean Hamilton, Connor Sanderson Doyle, Richard Wilkins și Mohammed Hassan pentru o serie de infracțiuni – în urma unei anchete a poliției privind presupuse infracțiuni sexuale grave împotriva lui Joanne Young, desfășurată pe o perioadă de 13 ani”.

„Procurorii noștri au lucrat pentru a stabili că există suficiente dovezi pentru a fi acuzați și că este în interes public să se inițieze proceduri penale. Am colaborat îndeaproape cu Poliția din Wiltshire în timpul desfășurării anchetei.”

Toți cei șase inculpați urmează să se prezinte în fața instanței marți, cazul fiind considerat unul dintre cele mai grave dosare de abuz sexual investigate în regiune în ultimii ani.