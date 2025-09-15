Marea Britanie și SUA anunță un acord nuclear istoric care promite mii de locuri de muncă

Guvernele britanic și american au convenit să lanseze Atlantic Partnership for Advanced Nuclear Energy, un acord menit să accelereze construirea de centrale nucleare în ambele țări, potrivit BBC.

Documentul va fi semnat în timpul vizitei de stat a președintelui american Donald Trump în Marea Britanie, iar oficialii estimează că va impulsiona investiții private de ordinul miliardelor.

Premierul britanic Sir Keir Starmer a declarat că Marea Britanie și SUA „construiesc o epocă de aur a energiei nucleare” care le va aduce „în fruntea inovației globale”.

Acordul prevede simplificarea aprobărilor de reglementare, reducând perioada de licențiere a proiectelor nucleare de la până la patru ani la doar doi.

Printre proiectele-cheie se numără propunerea companiei americane X-Energy și a grupului britanic Centrica de a construi până la 12 reactoare modulare avansate la Hartlepool, capabile să alimenteze 1,5 milioane de locuințe și să creeze aproximativ 2.500 de locuri de muncă.

Programul extins ar putea ajunge la o valoare de 40 de miliarde de lire, din care 12 miliarde ar urma să fie investite în nord-estul Angliei.

Alte inițiative includ dezvoltarea unui micro-reactor modular la portul London Gateway, cu investiții private de 80 de milioane de lire, și transformarea fostei centrale pe cărbune Cottam din Nottinghamshire într-un hub de centre de date alimentate nuclear, un proiect estimat la 11 miliarde de lire.

Acordul mai prevede colaborări în cercetarea fuziunii nucleare și un plan comun pentru eliminarea dependenței de material nuclear rusesc până în 2028.

Secretarul britanic pentru Energie, Ed Miliband, a subliniat că energia nucleară va oferi „energie curată, produsă în țară”, aducând „creștere economică și locuri de muncă bine plătite”, iar omologul american Chris Wright a descris înțelegerea drept începutul unei „renașteri nucleare”.

(sursa: Mediafax)