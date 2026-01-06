Lidera opoziției din Venezuela: Aș împărți Premiul Nobel pentru Pace cu Trump

Lidera opoziției din Venezuela, Maria Corina Machado, a declarat că și-ar dori să îi spună personal președintelui american Donald Trump că ar vrea să „împartă cu el Premiul Nobel pentru Pace”. Ea susține că distincția „aparține poporului venezuelean” și îl consideră pe Trump determinant în ceea ce numește „lupta împotriva regimului Maduro”.

Într-un interviu acordat luni postului Fox News, citat de Mediaite, Machado a spus că, imediat ce a aflat că a primit Premiul Nobel pentru Pace, a decis să i-l dedice lui Donald Trump, despre care a afirmat că „îl merita”. „De îndată ce am aflat, i l-am dedicat lui Trump, pentru că știam că îl merită”, a spus ea.

Machado a adăugat că, la acel moment, mulți considerau imposibil ceea ce urma să se întâmple și că ziua de 3 ianuarie este, în opinia sa, ziua în care „justiția a învins tirania”.

Potrivit presei americane, Trump a refuzat să o susțină pe Maria Corina Machado ca lider interimar al Venezuelei în octombrie 2025, în momentul în care aceasta a câștigat Premiul Nobel pentru Pace, Acceptarea premiului de către lidera opoziției venezuelene ar fi fost percepută drept o ofensă de către un președinte care și-a exprimat public dorința de a primi Nobelul.

Surse apropiate lui Trump au declarat ulterior pentru The Washington Post că decizia Maríei Corina Machado de a accepta Premiul Nobel pentru Pace a dus la pierderea sprijinului acestuia. Una dintre aceste surse a spus că, dacă Machado ar fi refuzat distincția și ar fi afirmat „Nu-l pot accepta pentru că este al lui Donald Trump”, „astăzi ar fi fost președinta Venezuelei”.

Moderatorul interviului, Sean Hannity, a remarcat că gestul de a dedica Premiul Nobel unui lider străin este neobișnuit. Machado a răspuns ferm: „Acesta nu este premiul meu. Este premiul poporului venezuelean”. Ea a adăugat că și-ar dori să îi spună personal lui Trump că venezuelenii vor să îi ofere și să împartă acest premiu cu el.

Machado a confirmat că ultima conversație directă cu Trump a avut loc în octombrie, ziua anunțării Premiilor Nobel, dar a insistat că rămâne profund recunoscătoare pentru „viziunea curajoasă” și „acțiunile istorice” ale acestuia împotriva regimului Maduro.

„Nu s-a întâmplat încă, dar mi-ar plăcea cu siguranță să îi spun personal că vrem să îi dăm acest premiu și să îl împărțim cu el”, a spus lidera opoziției venezuelene.

După ce a primit Premiul Nobel pentru Pace în 2025, lidera opoziției venezuelene, María Corina Machado, a declarat, într-o conferință de presă, că va restabili relațiile diplomatice cu Israelul dacă regimul lui Nicolás Maduro va fi înlăturat și ea va ajunge la putere.

Întrebată dacă susține o invazie a Statelor Unite, Machado a spus că, în opinia sa, „Venezuela a fost deja invadată”, acuzând guvernul Maduro că a permis actorilor străini și organizațiilor criminale să „opereze liber în conformitate cu regimul” și să transforme țara în „centrul criminal al Americilor”.

