Masacru pe terenul de fotbal

Potrivit martorilor, bărbați înarmați au coborât din mai multe vehicule și au deschis focul asupra oamenilor adunați pe teren, fără a părea să facă vreo diferențiere între victime.

Atacul a avut loc după un meci între echipe locale, când numeroase familii rămăseseră pe teren pentru a socializa. Printre cei uciși s-ar afla cel puțin o femeie și un copil. Localnicii spun că au auzit peste 100 de focuri de armă, descriind scene de panică și haos.

Motivul masacrului nu este, deocamdată, cunoscut, însă contextul regional este marcat de o escaladare gravă a violenței. Guanajuato a fost, anul trecut, statul mexican cu cel mai mare număr de omucideri, pe fondul confruntărilor dintre grupări criminale implicate în furtul de combustibil, trafic de droguri și extorcări. Salamanca, unde se află una dintre cele mai mari rafinării ale companiei de stat Pemex, este considerată un punct strategic și a fost frecvent ținta atacurilor armate.

Analiștii indică rivalitatea dintre cartelul Jalisco Nueva Generación și cartelul Santa Rosa de Lima drept principala sursă a celor mai sângeroase episoade de violență. Conflictul are ecouri și dincolo de granițele Mexicului, alimentând traficul de droguri și combustibil către Statele Unite. În acest context tensionat, autoritățile mexicane și americane intensifică cooperarea, pe fondul presiunilor crescânde venite de la Washington pentru combaterea cartelurilor.