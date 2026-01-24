Meloni: Trump merită Nobelul pentru Pace dacă oprește războiul din Ucraina

Premierul Italiei, Giorgia Meloni, a stârnit reacții după ce a declarat că speră ca președintele american Donald Trump să pună capăt războiului din Ucraina, pentru a-l putea nominaliza la Premiul Nobel pentru Pace. Declarațiile au fost făcute vineri, într-o conferință de presă susținută la Roma, după întâlnirea cu cancelarul german Friedrich Merz.

„Sper că vom putea acorda Premiul Nobel pentru Pace lui Trump și sunt convinsă că el poate face diferența în realizarea unei păci juste și durabile pentru Ucraina, astfel încât și noi să îl putem nominaliza în sfârșit pe Donald Trump pentru Premiul Nobel pentru Pace”, a spus Meloni, conform Il Messaggero.

Merz a susținut-o pe deplin: „Nu aș fi putut să o spun mai bine decât prim-ministrul”. Discuțiile au inclus și inițiativa „Consiliul pentru Pace” lansată de Trump, menită să supravegheze armistițiul din Gaza și să abordeze alte conflicte globale. Meloni i-a cerut liderului american să ajusteze configurația acesteia, invocând probleme constituționale și nevoile Europei: i-a transmis lui Donald Trump „că, din punct de vedere obiectiv, există probleme constituționale legate de modul în care a fost configurată inițiativa” și l-a îndemnat „să fie dispus să redeschidă această configurație pentru a răspunde nevoilor nu numai ale Italiei, ci și ale altor țări europene”, potrivit ANSA.

Giorgia Meloni le-a spus liderilor UE că lupta împotriva lui Trump este o idee proastă

În contextul tensiunilor transatlantice, Meloni a intervenit joi la summitul UE de la Bruxelles, avertizând în spatele ușilor închise că o confruntare cu Trump ar fi o greșeală majoră. Surse anonime citate de POLITICO afirmă că a îndemnat liderii europeni să nu-l eticheteze pe Trump drept „nebun sau imprevizibil” și să adopte o abordare echilibrată, subliniind că Europa are de pierdut dintr-un conflict cu SUA.

Summitul a fost convocat după amenințările lui Trump de tarife vamale asupra a opt țări UE care s-au opus controlului asupra Groenlandei. Ulterior, Trump a renunțat la măsuri, iar UE a evitat escaladarea comercială. Vineri, Meloni și Merz au discutat cooperare în apărare și industrie, semnalând o aliniere europeană pro-Trump.

