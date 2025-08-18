Mesajul lui Trump pentru Zelenski: „Președintele ucrainean poate pune capăt războiului aproape imediat!”

Acum câteva ore, Trump a postat pe Truth Social, punând presiune pe liderul ucrainean.

Iată postarea sa completă:

„Președintele Ucrainei Zelenski poate pune capăt războiului cu Rusia aproape imediat, dacă dorește, sau poate continua să lupte”, a scris Trump, potrivit BBC.

„Amintiți-vă cum a început totul. Nu se poate reveni la situația de dinainte ca Obama să cedeze Crimeea (acum 12 ani, fără să se tragă un singur foc!), și UCRAINA NU POATE ADERA LA NATO. Unele lucruri nu se schimbă niciodată!!!”, a adăugat el.

Zelenski urmează să se întâlnească luni cu Donald Trump la Casa Albă.

(sursa: Mediafax)