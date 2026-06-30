Meta, în instanță: Facebook și Instagram, acuzate că afectează sănătatea copiilor

Un judecător federal din Statele Unite a respins solicitarea companiei Meta Platforms de a închide procesul intentat de procurorii generali din 29 de state americane, relatează Reuters. Autoritățile acuză compania că a proiectat Facebook și Instagram pentru a crea dependență în rândul copiilor și adolescenților și că ar fi ascuns public efectele negative ale platformelor.

Decizia a fost pronunțată de judecătoarea Yvonne Gonzalez Rogers, de la Tribunalul Districtual din Oakland, California. Instanța a apreciat că procesul poate continua în ceea ce privește acuzațiile de practici comerciale înșelătoare și neloiale, precum și presupusele încălcări ale legislației federale privind protecția vieții private a copiilor în mediul online.

Judecătoarea a concluzionat că Meta nu a respectat obligațiile prevăzute de Children's Online Privacy Protection Act (COPPA) referitoare la informarea părinților și obținerea consimțământului acestora în anumite situații. Totodată, instanța a constatat că există suficiente elemente pentru ca litigiul să continue și să fie analizat pe fond.

Compania a transmis că nu este de acord cu acuzațiile formulate de procurorii americani. „Nu suntem deloc de acord cu aceste acuzații și suntem încrezători că probele vor demonstra angajamentul nostru de lungă durată pentru sprijinirea tinerilor”, a transmis Meta într-un comunicat.

Compania susține că termenul „dependență de rețelele sociale” nu este recunoscut ca diagnostic psihiatric și afirmă că Facebook și Instagram sunt destinate publicului larg, nu exclusiv copiilor sub 13 ani.

Potrivit acțiunii în instanță, cercetările arată că utilizarea Facebook și Instagram de către copii și adolescenți poate fi asociată cu depresie, anxietate, tulburări de somn, dificultăți școlare și, în unele cazuri, comportamente de autovătămare sau suicid.

Judecătoarea a apreciat că există dispute de fapt care trebuie soluționate în proces. Acestea vizează atât caracterul adictiv al platformelor, cât și afirmațiile publice ale Meta privind modul în care acestea au fost concepute. În motivarea deciziei, magistratul arată că un juriu ar putea concluziona că declarațiile companiei au fost neadevărate, dacă probele vor demonstra că platformele au fost proiectate pentru a încuraja utilizarea compulsivă de către adolescenți.

Potrivit documentelor depuse la dosar, primul proces este programat să înceapă la 18 august și vizează acțiunile formulate de statele California, Colorado, Kentucky și New Jersey.

Judecătoarea Yvonne Gonzalez Rogers coordonează și un litigiu separat, în care peste 2.600 de persoane, districte școlare și autorități locale acuză Meta și alte companii din domeniul tehnologiei că platformele lor creează dependență în rândul copiilor. Printre companiile vizate se numără Google, YouTube, Snapchat și TikTok, scrie Mediafax.

România pregătește noi reguli și restricții pentru rețelele sociale, astfel încât copiii și adolescenții să fie mai protejați de conținutul periculos din mediul online.

Un proiect de lege depus recent în Parlament propune una dintre cele mai dure măsuri privind protecția minorilor în mediul online: interzicerea accesului la rețelele sociale pentru toți copiii care nu au împlinit vârsta de 15 ani și conturi private, cu conținut vizibil doar pentru conexiunile aprobate și monitorizarea timpului petrecut pe platforme, în cazul adolescenților între 15 și 18 ani.

Inițiatorii susțin că măsura este necesară în contextul exploziei utilizării rețelelor sociale de către copii și adolescenți și al creșterii unor fenomene precum: cyberbullying, grooming și dependență digitală. În România, utilizarea rețelelor sociale începe, în medie, în jurul vârstei de 5 ani, iar aproape jumătate dintre copii petrec peste șase ore pe zi în mediul digital, avertizează autorii legii.