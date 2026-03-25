Meta, obligată să plătescă 375 de milioane de dolari într-un proces privind siguranța copiilor

După mai puțin de o zi de deliberare, juriul a constatat că Meta a încălcat legea privind protecția consumatorilor din New Mexico și a ordonat companiei să plătească 375 de milioane de dolari sancțiuni civile, potrivit Reuters.

Este pentru prima dată când un juriu se pronunță asupra unor astfel de acuzații împotriva Meta, pe măsură ce compania se confruntă cu un val de procese legate de modul în care platformele sale afectează sănătatea mintală a tinerilor.

„Suntem în dezacord cu verdictul și vom face apel”, a declarat un purtător de cuvânt al Meta într-un comunicat. „Muncim din greu pentru a menține oamenii în siguranță pe platformele noastre și suntem clari în privința provocărilor de identificare și eliminare a unor persoane rău intenționate sau a conținutului dăunător.”

Într-o declarație, procurorul general din New Mexico, Raúl Torrez, a numit verdictul „o victorie istorică pentru fiecare copil și familie care a plătit prețul pentru alegerea Meta de a pune profiturile înaintea siguranței copiilor.”

„Despăgubirile substanțiale pe care juriul a obligat Meta să le plătească ar trebui să transmită un mesaj clar directorilor marilor companii din domeniul tehnologiei că nicio companie nu este dincolo de lege”, a spus el.

Într-o a doua fază a procesului, în mai, Torrez a spus că biroul său va cere instanței să ordone Meta să facă modificări ale platformelor sale pentru protejarea copiilor și să impună sancțiuni financiare suplimentare.

Decizia juriului a încheiat un proces de șase săptămâni în Santa Fe. Torrez acuzase compania că permite prădătorilor acces neîngrădit la utilizatorii minori și îi conectează cu victimele, ceea ce duce adesea la abuzuri reale și trafic de persoane.

„De-a lungul unui deceniu, Meta a eșuat iar și iar în a acționa onest și transparent”, a declarat Linda Singer, avocat al statului, în timpul pledoariilor finale de luni. „A eșuat să acționeze pentru a proteja tinerii din acest stat.”

Meta a negat acuzațiile, spunând că are măsuri extinse de protecție pentru utilizatorii mai tineri.

„Ceea ce arată dovezile sunt dezvăluirile robuste ale Meta și eforturile neobosite de a preveni conținutul dăunător. Iar aceste dezvăluiri înseamnă că Meta nu a mințit în mod conștient și intenționat publicul,” a declarat Kevin Huff, avocatul Meta, juriului.

Compania Meta a fost supusă unei atenții tot mai intense în ultimii ani din cauza gestionării siguranței copiilor și adolescenților, motivată parțial de mărturiile unui avertizor de integritate în fața Congresului în 2021, care susținea că compania știa că produsele sale pot fi dăunătoare, dar a refuzat să acționeze.

Separat, Meta se confruntă cu mii de procese care o acuză pe ea și pe alte companii de social media că își proiectează intenționat produsele astfel încât să creeze dependență pentru tineri, ceea ce a dus la o criză națională de sănătate mintală. Unele dintre procese, care au fost intentate atât în instanțele de stat, cât și în cele federale, solicită despăgubiri de zeci de miliarde de dolari, potrivit documentelor depuse de Meta la autoritățile de reglementare financiară.

(sursa: Mediafax)