Michelle și Barack Obama aveau întâlnire cu familia Reiner în seara crimei

Fosta primă doamnă a Statelor Unite, Michelle Obama, a vorbit despre relația apropiată cu regizorul Rob Reiner și soția acestuia, Michele Reiner, uciși în casa lor din Los Angeles.

Invitată în emisiunea „Jimmy Kimmel Live”, Michelle Obama a spus că cei doi soți urmau să se întâlnească în aceeași seară.

„Îi cunoșteam de foarte mulți ani și trebuia să ne vedem chiar în acea seară”, a declarat Michelle Obama.

Fiul cuplului, Nick Reiner, în vârstă de 32 de ani, a fost arestat sub suspiciunea de crimă și se află în arest preventiv, notează Sky News.

Ancheta este în desfășurare, iar autoritățile nu au oferit, deocamdată, detalii suplimentare despre mobilul faptei.

Declarațiile fostei prime doamne vin după ce Donald Trump a sugerat că Rob Reiner ar fi murit din cauza pozițiilor sale politice anti-Trump.

Președintele american a scris pe rețeaua Truth Social că regizorul ar fi fost „măcinat de furie” și afectat de ceea ce a numit „Trump Derangement Syndrome”.

Michelle Obama a respins aceste afirmații și a descris familia Reiner drept „oameni decenți, curajoși și pasionați”, subliniind că aceștia au susținut mereu valorile corectitudinii, egalității și implicării civice.

Rob Reiner, în vârstă de 78 de ani, a fost unul dintre cei mai cunoscuți regizori americani, cu filme de succes precum When Harry Met Sally, A Few Good Men, The Princess Bride și Stand By Me.

După anunțul morții sale, numeroase personalități din politică și din industria cinematografică au transmis mesaje de condoleanțe.

(sursa: Mediafax)