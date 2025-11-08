Ministrul australian al Apărării: „Consolidarea militară a Chinei necesită o reacție!”

Căile maritime deschise, inclusiv rutele comerciale care traversează Marea Chinei de Sud și Marea Chinei de Est, se află în centrul interesului național al Australiei, a declarat Richard Marles într-un discurs de deschidere la o conferință a marinei militare din Sydney.

„Această activitate este dificilă și, în realitate, devine din ce în ce mai riscantă. Cea mai mare consolidare militară din lume în prezent este cea a Chinei”, a declarat el la conferința Indo-Pacific, potrivit Reuters.

„Faptul că acest lucru se întâmplă fără o asigurare strategică înseamnă că Australia și multe alte țări trebuie să reacționeze”.

Australia își mărește cheltuielile militare pentru a construi o „marină mai capabilă, mai letală și cu rază lungă de acțiune”, a spus el.

Aceasta include achiziționarea de fregate din Japonia, dezvoltarea de drone submarine împreună cu compania americană Anduril și extinderea șantierelor navale cu vedere la Oceanul Indian.

Australia și-a exprimat îngrijorarea față de Beijing luna trecută, după ce un avion de vânătoare chinez a lansat rachete de semnalizare în apropierea unui avion de patrulare maritim australian care efectua supraveghere în Marea Chinei de Sud, cel mai recent dintr-o serie de incidente similare pe care Australia le-a calificat drept „nesigure și neprofesionale”.

Zeci de șefi ai marinei și ai pazei de coastă, inclusiv din Statele Unite, Japonia, Filipine, Singapore și Insulele Pacificului, participă la conferința de la Sydney, care are loc în momentul în care Australia se pregătește să construiască o flotă de submarine cu propulsie nucleară împreună cu SUA și Marea Britanie prin parteneriatul AUKUS.

Aproximativ 100 de protestatari, inclusiv grupuri pro-palestiniene, s-au adunat în fața centrului de conferințe din Darling Harbour. Poliția din New South Wales a declarat că șapte persoane au fost arestate după ciocniri cu ofițerii.

Mai multe companii israeliene expun la conferința de apărare.

(sursa: Mediafax)