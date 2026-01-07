x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Externe Ministrul de Externe al Ucrainei salută confiscarea petrolierului din Atlantic de către SUA

Ministrul de Externe al Ucrainei salută confiscarea petrolierului din Atlantic de către SUA

de Redacția Jurnalul    |    07 Ian 2026   •   22:44
Ministrul de Externe al Ucrainei salută confiscarea petrolierului din Atlantic de către SUA
Sursa foto: Nava sancționată de SUA naviga anterior sub pavilionul Guyanei

Andrii Sybiha, ministrul de Externe al Ucrainei a salutat demersul SUA de a confisca petrolierul Marinera din nordul Oceanul Atlantic, aflat sub pavilion rus.

„Arestarea unei nave sub pavilion rus în Atlanticul de Nord subliniază leadership-ul ferm al Statelor Unite și al președintelui Trump. Salutăm această abordare în relația cu Rusia: acțiune, nu teamă. Acest lucru este relevant și pentru procesul de pace și pentru apropierea unei păci durabile”, a scris, într-o postare pe X, Ministrul de Externe al Ucrainei, Andrii Sybiha.

Nava sancționată de SUA naviga anterior sub pavilionul Guyanei, țară din Africa de Sud, părăsind Caraibe. Paza de coastă SUA a încercat să urce la bordul navei, numită Bella 1, când se credea că se îndreptă spre Venezuela. Exista un mandat de confiscare a navei. Petrolierul ar fi încălcat sancțiunile SUA, transportând, în trecut, petrol iranian.

Ulterior, petrolierul a intrat sub pavilionul Rusiei, schimbându-și numele în Marinera, înainte de a fi reținută de forțele americane. La momentul confiscării, nava era goală.

(sursa: Mediafax)

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: petrolier
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri