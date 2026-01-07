Ministrul de Externe al Ucrainei salută confiscarea petrolierului din Atlantic de către SUA

„Arestarea unei nave sub pavilion rus în Atlanticul de Nord subliniază leadership-ul ferm al Statelor Unite și al președintelui Trump. Salutăm această abordare în relația cu Rusia: acțiune, nu teamă. Acest lucru este relevant și pentru procesul de pace și pentru apropierea unei păci durabile”, a scris, într-o postare pe X, Ministrul de Externe al Ucrainei, Andrii Sybiha.

Nava sancționată de SUA naviga anterior sub pavilionul Guyanei, țară din Africa de Sud, părăsind Caraibe. Paza de coastă SUA a încercat să urce la bordul navei, numită Bella 1, când se credea că se îndreptă spre Venezuela. Exista un mandat de confiscare a navei. Petrolierul ar fi încălcat sancțiunile SUA, transportând, în trecut, petrol iranian.

Ulterior, petrolierul a intrat sub pavilionul Rusiei, schimbându-și numele în Marinera, înainte de a fi reținută de forțele americane. La momentul confiscării, nava era goală.

(sursa: Mediafax)